정부서울청사, 폭발물 테러 대응 훈련 실시
입력 2025.08.19 (15:02) 수정 2025.08.19 (15:09)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
최근 온라인 상에서 폭발물 테러 위협이 반복되는 가운데 오늘(19일) 정부서울청사에서 폭발물 테러 대응 훈련이 열렸습니다.
행정안전부 정부청사관리본부 서울청사관리소는 오늘 오후 정부서울청사 별관에서 관·경·군·소방 등 백여 명이 참여한 가운데 폭발물 테러 대응 훈련을 실시했다고 밝혔습니다.
훈련은 정부서울청사에 폭발물 택배가 온 상황을 가정해, 보안 검색대 판독과 현장 안전통제, 폭발물 처리 절차 순으로 진행됐습니다.
박일웅 정부청사관리본부 서울청사관리소장은 "앞으로도 여러 형태의 위급상황에 대비한 훈련을 실시해 안전한 정부서울청사가 될 수 있도록 노력하겠다"고 말했습니다.
[사진 출처 : 연합뉴스]
행정안전부 정부청사관리본부 서울청사관리소는 오늘 오후 정부서울청사 별관에서 관·경·군·소방 등 백여 명이 참여한 가운데 폭발물 테러 대응 훈련을 실시했다고 밝혔습니다.
훈련은 정부서울청사에 폭발물 택배가 온 상황을 가정해, 보안 검색대 판독과 현장 안전통제, 폭발물 처리 절차 순으로 진행됐습니다.
박일웅 정부청사관리본부 서울청사관리소장은 "앞으로도 여러 형태의 위급상황에 대비한 훈련을 실시해 안전한 정부서울청사가 될 수 있도록 노력하겠다"고 말했습니다.
[사진 출처 : 연합뉴스]
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 정부서울청사, 폭발물 테러 대응 훈련 실시
-
- 입력 2025-08-19 15:02:17
- 수정2025-08-19 15:09:20
최근 온라인 상에서 폭발물 테러 위협이 반복되는 가운데 오늘(19일) 정부서울청사에서 폭발물 테러 대응 훈련이 열렸습니다.
행정안전부 정부청사관리본부 서울청사관리소는 오늘 오후 정부서울청사 별관에서 관·경·군·소방 등 백여 명이 참여한 가운데 폭발물 테러 대응 훈련을 실시했다고 밝혔습니다.
훈련은 정부서울청사에 폭발물 택배가 온 상황을 가정해, 보안 검색대 판독과 현장 안전통제, 폭발물 처리 절차 순으로 진행됐습니다.
박일웅 정부청사관리본부 서울청사관리소장은 "앞으로도 여러 형태의 위급상황에 대비한 훈련을 실시해 안전한 정부서울청사가 될 수 있도록 노력하겠다"고 말했습니다.
[사진 출처 : 연합뉴스]
행정안전부 정부청사관리본부 서울청사관리소는 오늘 오후 정부서울청사 별관에서 관·경·군·소방 등 백여 명이 참여한 가운데 폭발물 테러 대응 훈련을 실시했다고 밝혔습니다.
훈련은 정부서울청사에 폭발물 택배가 온 상황을 가정해, 보안 검색대 판독과 현장 안전통제, 폭발물 처리 절차 순으로 진행됐습니다.
박일웅 정부청사관리본부 서울청사관리소장은 "앞으로도 여러 형태의 위급상황에 대비한 훈련을 실시해 안전한 정부서울청사가 될 수 있도록 노력하겠다"고 말했습니다.
[사진 출처 : 연합뉴스]
-
-
이세흠 기자 hmm@kbs.co.kr이세흠 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.