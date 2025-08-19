정부서울청사, 폭발물 테러 대응 훈련 실시

최근 온라인 상에서 폭발물 테러 위협이 반복되는 가운데 오늘(19일) 정부서울청사에서 폭발물 테러 대응 훈련이 열렸습니다.



행정안전부 정부청사관리본부 서울청사관리소는 오늘 오후 정부서울청사 별관에서 관·경·군·소방 등 백여 명이 참여한 가운데 폭발물 테러 대응 훈련을 실시했다고 밝혔습니다.



훈련은 정부서울청사에 폭발물 택배가 온 상황을 가정해, 보안 검색대 판독과 현장 안전통제, 폭발물 처리 절차 순으로 진행됐습니다.



박일웅 정부청사관리본부 서울청사관리소장은 "앞으로도 여러 형태의 위급상황에 대비한 훈련을 실시해 안전한 정부서울청사가 될 수 있도록 노력하겠다"고 말했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



