정청래, 경주 APEC 준비현장 점검…“민주주의 회복 만방에 알려야”

더불어민주당 정청래 대표가 경북 경주를 찾아 오는 10월 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 준비 현장을 점검했습니다.



정 대표는 오늘(19일) 오전 불국사 총지당에서 스님들을 예방한 자리에서 “불국사에 (APEC 정상회의 관련) 영부인들이 오신다고 하니, 우리의 역사와 불교문화를 흠뻑 함양하고 돌아가셔서 대한민국에 대한 좋은 인상을 심어주는 데 불국사가 큰 역할을 해줬으면 좋겠다”고 말했습니다.



이어 “어떻게 보면 12·3 비상계엄 내란이 굉장히 우리나라로서는 어려운 일이었는데 부처님께서 잘 보살펴 주셔서 나라의 질서가 하나하나 바로잡혀가고 있다”고 말했습니다.



그러면서 “이렇게 APEC을 통해서 ‘대한민국이 민주주의를 회복했다. 정상적인 국가의 기도로 올라섰다.’라는 것을 세계만방에 알리면 좋겠다”고 전했습니다.



이에 조실 큰스님은 “제가 혼란기에 TV를 보면서 우리나라가 세계 민주주의 국가의 선두가 될 가능성이 있다는 것을 봤다”고 운을 뗐습니다.



아울러 “국회의원이나 국민들이 양쪽에서 갈라져 싸우면서도 질서를 어느 정도 지키는 모습을 보면서 우리나라가 세계 민주주의 선두 주자가 되겠다는 생각을 한 것”이라며 “앞으로 잘해주시기를 부탁한다”고 말했습니다.



문대림 대변인은 비공개 환담 뒤 기자들과 만나, 불국사 측에서 APEC 기간을 전후로 불국사에 관광객이 몰릴 경우에 대비해 주차·화장실 문제 등에 대해 관심을 가져달라고 했다고 전했습니다.



정 대표는 이어서 경북문화관광공사 육부촌을 찾아 APEC 정상회의 준비 현장을 둘러봤습니다.



정 대표는 이 자리에서 “이번 APEC은 반드시 성공해야 하는 외교 무대가 아닐 수 없다”며 “이런 기회도 갖기가 그리 쉬운 것이 아니고, 20여 개국의 정상들이 이곳 천년의 고도 경주에 와서 회의한다는 것은 대한민국의 국가 브랜드, 국격을 높일 수 있는 절호의 기회”라고 강조했습니다.



이어 “시기적으로도 작년 12·3 비상계엄 내란 사태 이후 치러지는 APEC 회의인 만큼 대한민국이 정상적인 국가로 돌아왔고, 놀라운 K-민주주의의 회복력이 입증되는 외교 현장이어야 하기 때문에 APEC은 그 어느 때보다 더 중요한 외교 행사가 될 것”이라고 말했습니다.



정 대표는 “한 치의 오차 없이 APEC이 성공할 수 있도록 경주시와 경상북도에서도 전폭적으로 지원해 주시고 도와달라”고 했습니다.



또 “민주당이 집권 여당이니만큼 오늘 저희가 온 취지도 사전에 어느 정도의 준비가 되어 있는지, 준비를 어떻게 하면 완벽하게 할 것인지 사전에 점검하는 차원도 있겠지만, 앞으로 준비되지 않은 부분은 더 완벽하게 준비를 하자는 마음 자세도 가지는 계기가 될 것”이라고 밝혔습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



