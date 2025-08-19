‘오징어게임’ 시리즈 미국 골드 더비 TV 어워즈 6관왕

드라마 시리즈 ‘오징어게임’이 미국 대중문화 시상식을 휩쓸었습니다.



미국 골드 더비 TV 어워즈는 공식 홈페이지를 통해 올해의 작품상 수상작으로 ‘오징어게임’을 선정했다고 밝혔습니다.



드라마 부문 남우주연상에 주연 배우 이정재를 비롯해 여우조연상에는 장금자 역의 강애심, 남우조연상은 타노스 역의 최승현, 특별출연 배우상은 ‘딱지맨’ 공유가 수상자 명단에 이름을 올렸습니다.



‘오징어게임’은 이어 올해의 앙상블상도 받았습니다.



이번 시상식은 2024∼2025년도에 공개된 방송 콘텐츠와 영화를 대상으로 했습니다.



올해 22회를 맞는 골드 더비 어워즈는 드라마와 예능, 애니메이션, 영화 등 30개 부문에서 우수한 작품과 배우를 선정하는 미국 대중문화 시상식입니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 넷플릭스 제공]



