K리그

K리그1 아사니, 결국 이적료 14억 원에 광주 떠나 이란 에스테그랄 이적

입력 2025.08.19 (15:19) 수정 2025.08.19 (15:23)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

프로축구 K리그1 광주FC가 결국 이적료 100만 달러(우리 돈 약 14억 원)에 핵심 공격수 아사니를 떠나보내기로 결정했습니다.

광주FC 구단 관계자는 오늘(19일) "어제 오후 늦게 아사니의 이란 에스테그랄 이적 관련 서류에 최종 사인했다"고 밝혔습니다.

앞서 아사니는 현 소속 구단과 잔여 계약기간이 6개월 이하일 경우 자유롭게 다른 구단과 협상할 수 있다는 일명 '보스만 규정'을 이용해 에스테그랄과 계약을 맺었습니다.

하지만 소속팀 광주와 사전 논의 없이 에스테그랄의 공식 발표와 아사니의 SNS를 통해 계약 소식이 알려지면서 논란이 일었고, 이후 아사니는 몸 컨디션을 이후로 팀 훈련에 불참하며 태업한다는 지적도 나왔습니다.

아사니의 몸값을 놓고 구단 간 협상이 지속된 가운데, 이적시장 마감일인 20일을 이틀 앞두고 마음이 급해진 에스테그랄은 광주의 요구를 수용해 이적료 100만 달러에 합의했습니다.

이와 함께 국제이적확인서 발급 후 일주일 안에 이적료를 송금하고, 만약 이를 지키지 않을 시 200만 달러의 위약금을 배상하는 조건에도 합의했습니다.

광주 관계자는 "이정효 감독님이 많은 배려를 해주셨다"며 "구단의 재정 상황상 아사니를 보낸 뒤 선수 보강이 어려운데도 아사니를 보내 구단이 이적료를 챙길 수 있도록 도와주신 것"이라고 말했습니다.

오늘 오전 선수단, 구단 관계자와 작별 인사를 나눈 아사니는 이른 시일 내 이란으로 이동해 이적 절차를 마칠 예정입니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • K리그1 아사니, 결국 이적료 14억 원에 광주 떠나 이란 에스테그랄 이적
    • 입력 2025-08-19 15:19:25
    • 수정2025-08-19 15:23:58
    K리그
프로축구 K리그1 광주FC가 결국 이적료 100만 달러(우리 돈 약 14억 원)에 핵심 공격수 아사니를 떠나보내기로 결정했습니다.

광주FC 구단 관계자는 오늘(19일) "어제 오후 늦게 아사니의 이란 에스테그랄 이적 관련 서류에 최종 사인했다"고 밝혔습니다.

앞서 아사니는 현 소속 구단과 잔여 계약기간이 6개월 이하일 경우 자유롭게 다른 구단과 협상할 수 있다는 일명 '보스만 규정'을 이용해 에스테그랄과 계약을 맺었습니다.

하지만 소속팀 광주와 사전 논의 없이 에스테그랄의 공식 발표와 아사니의 SNS를 통해 계약 소식이 알려지면서 논란이 일었고, 이후 아사니는 몸 컨디션을 이후로 팀 훈련에 불참하며 태업한다는 지적도 나왔습니다.

아사니의 몸값을 놓고 구단 간 협상이 지속된 가운데, 이적시장 마감일인 20일을 이틀 앞두고 마음이 급해진 에스테그랄은 광주의 요구를 수용해 이적료 100만 달러에 합의했습니다.

이와 함께 국제이적확인서 발급 후 일주일 안에 이적료를 송금하고, 만약 이를 지키지 않을 시 200만 달러의 위약금을 배상하는 조건에도 합의했습니다.

광주 관계자는 "이정효 감독님이 많은 배려를 해주셨다"며 "구단의 재정 상황상 아사니를 보낸 뒤 선수 보강이 어려운데도 아사니를 보내 구단이 이적료를 챙길 수 있도록 도와주신 것"이라고 말했습니다.

오늘 오전 선수단, 구단 관계자와 작별 인사를 나눈 아사니는 이른 시일 내 이란으로 이동해 이적 절차를 마칠 예정입니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
김화영
김화영 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] 정성호 법무장관, 남부지검 ‘관봉권 띠지 분실’ 감찰 지시

[속보] 정성호 법무장관, 남부지검 ‘관봉권 띠지 분실’ 감찰 지시
경북 청도서 무궁화호 열차에 <br>선로 작업자들 치여…“2명 심정지·5명 중경상”

경북 청도서 무궁화호 열차에 선로 작업자들 치여…“2명 심정지·5명 중경상”
한덕수 전 총리 2차 소환…김 여사 “내일 불출석” 자필 사유서

한덕수 전 총리 2차 소환…김 여사 “내일 불출석” 자필 사유서
“한미훈련 가장 적대적 의사표명…핵무장 급진적 확대”

“한미훈련 가장 적대적 의사표명…핵무장 급진적 확대”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.