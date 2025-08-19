정치

‘북한 우라늄 폐수 서해유입 가능성’ 8월 조사도 “이상 없음”

입력 2025.08.19 (15:21) 수정 2025.08.19 (15:25)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

정부는 북한 평산에 위치한 우라늄 정련공장의 폐수가 서해로 흘러들고 있다는 우려에 따라 실시한 8월 조사에서도 ‘이상 없음’이 재확인됐다고 밝혔습니다.

통일부와 원자력안전위원회, 해양수산부와 환경부, 인천광역시는 이번 달 초 강화 3곳, 한강·임진강 하구 2곳, 인천 연안 2곳 등 7개 정점에서 시료를 채취해 우라늄과 중금속 5종에 대해 분석한 결과를 오늘(19일) 공동으로 발표했습니다.

우라늄 농도와 카드뮴·비소·수은·납·6가 크롬 등 중금속들도 지난달 첫 조사 때와 마찬가지로, 불검출되거나 기준 미만으로 확인됐다고 정부는 밝혔습니다.

지난달 조사했던 방사성 세슘은 이번엔 제외했는데, 세슘은 핵분열 반응의 결과물이어서 자연 상태에서는 거의 존재하지 않기 때문입니다.

정부 관계자는 “평산 우라늄 정련공장은 우라늄을 화학 처리하는 시설이 아니어서 세슘이 나올 수 없는 구조”라고 말했습니다.

지난 6월 북한전문매체 데일리NK가 북한 우라늄 폐수의 서해 유입 가능성과 관련한 위성사진 분석 전문가의 주장을 소개하며 우려가 확산됐고, 이에 정부는 부처 합동특별실태조사를 벌여 7월 18일 ‘이상 없음’이라는 결과를 발표했습니다.

정부는 국민적 우려를 고려해 당분간 주요 지점에 대한 월례 정기 감시 시스템을 유지하고 모니터링을 지속해 나갈 예정입니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 원자력안전위원회 제공]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • ‘북한 우라늄 폐수 서해유입 가능성’ 8월 조사도 “이상 없음”
    • 입력 2025-08-19 15:21:52
    • 수정2025-08-19 15:25:03
    정치
정부는 북한 평산에 위치한 우라늄 정련공장의 폐수가 서해로 흘러들고 있다는 우려에 따라 실시한 8월 조사에서도 ‘이상 없음’이 재확인됐다고 밝혔습니다.

통일부와 원자력안전위원회, 해양수산부와 환경부, 인천광역시는 이번 달 초 강화 3곳, 한강·임진강 하구 2곳, 인천 연안 2곳 등 7개 정점에서 시료를 채취해 우라늄과 중금속 5종에 대해 분석한 결과를 오늘(19일) 공동으로 발표했습니다.

우라늄 농도와 카드뮴·비소·수은·납·6가 크롬 등 중금속들도 지난달 첫 조사 때와 마찬가지로, 불검출되거나 기준 미만으로 확인됐다고 정부는 밝혔습니다.

지난달 조사했던 방사성 세슘은 이번엔 제외했는데, 세슘은 핵분열 반응의 결과물이어서 자연 상태에서는 거의 존재하지 않기 때문입니다.

정부 관계자는 “평산 우라늄 정련공장은 우라늄을 화학 처리하는 시설이 아니어서 세슘이 나올 수 없는 구조”라고 말했습니다.

지난 6월 북한전문매체 데일리NK가 북한 우라늄 폐수의 서해 유입 가능성과 관련한 위성사진 분석 전문가의 주장을 소개하며 우려가 확산됐고, 이에 정부는 부처 합동특별실태조사를 벌여 7월 18일 ‘이상 없음’이라는 결과를 발표했습니다.

정부는 국민적 우려를 고려해 당분간 주요 지점에 대한 월례 정기 감시 시스템을 유지하고 모니터링을 지속해 나갈 예정입니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 원자력안전위원회 제공]
장혁진
장혁진 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] 정성호 법무장관, 남부지검 ‘관봉권 띠지 분실’ 감찰 지시

[속보] 정성호 법무장관, 남부지검 ‘관봉권 띠지 분실’ 감찰 지시
경북 청도서 무궁화호 열차에 <br>선로 작업자들 치여…“2명 심정지·5명 중경상”

경북 청도서 무궁화호 열차에 선로 작업자들 치여…“2명 심정지·5명 중경상”
한덕수 전 총리 2차 소환…김 여사 “내일 불출석” 자필 사유서

한덕수 전 총리 2차 소환…김 여사 “내일 불출석” 자필 사유서
“한미훈련 가장 적대적 의사표명…핵무장 급진적 확대”

“한미훈련 가장 적대적 의사표명…핵무장 급진적 확대”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.