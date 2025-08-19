정치

이준석 “李 정부, 지지율 하락에 조급한 모습 보여…숨고르기 해야”

입력 2025.08.19 (15:27) 수정 2025.08.19 (15:28)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

개혁신당 이준석 대표는 최근 이재명 대통령의 국정 지지율이 하락한 것과 관련해 “정부가 조급해하는 모습이 더러 보이는 것 같다”고 말했습니다.

이 대표는 오늘(19일) 취임 인사차 우원식 국회의장을 예방하고 난 뒤 기자들과 만난 자리에서 이같이 말하며 “대통령의 임기는 5년이고, 그것을 원만하게 이끌어 가려면 너무 빠르게 가는 것보다는 숨고르기를 하면서 가는 것이 중요할 것 같다”고 강조했습니다.

이어 “하반기에 예산 국면부터 시작해서 국회가 많이 시끄럽겠지만, 적어도 초반에 보이는 정부 여당의 독주와 같은 모양새가 지속되지는 않았으면 좋겠다는 생각이 든다”고 말했습니다.

이 대표는 ‘윤석열 정부와 이재명 정부 중 어느 쪽이 임기 초 지지율 하락이 더 크다고 보는지’ 묻자 “윤석열 정부는 저를 쫓아낸 다음에 (지지율이) 12%인가 13% 폭락했다”며 “그렇기 때문에 정책적 의미보다는 윤 대통령의 개인적인 일탈 행위 때문에 그랬다 볼 수 있다”고 설명했습니다.

그러면서 “이재명 정부는 지금 구조적인 문제에 좀 직면해 있는 것 같다”며 “대내외적인 경제 여건이 너무 안 좋기 때문에 그에 대한 적확한 해법을 내놓아야 되는데, 소비 쿠폰 위주의 해법에 대해 (국민들이) 부정적인 시각을 갖고 있는 것 같다”고 말했습니다.

이 대표는 “소비 쿠폰이 초기엔 기대감이 있었지만 자영업자분들이 실질적인 효과를 보지 못해서 굉장히 불편한 이야기를 하시는 경우도 많고, 이런 식의 ‘쿠주성(쿠폰주도성장)’이라는 것이 이 상황의 대안이냐는 의문이 지속될 것으로 보인다”고 지적했습니다.

이 대표는 “소득주도성장은 그나마 최저임금 한계선에 있는 노동자들이 임금을 직접적으로 늘리는 효과를 갖게 되지만, 쿠폰주도성장은 소비의 주체인 일반 소비자가 가장 취약한 소상공인에게 추가 지출을 한다는 그런 보장이 없는 제도”라고 강조했습니다.

그러면서 “쿠주성이라고 하는 것은 오히려 일반적인 소비 행태를 봤을 때 부익부빈익빈의 효과를 낳을 수밖에 없는 구조”라며 “경제를 살리는 근본적인 대책에 대해서 좀 더 심도 있는 해법을 내놨으면 좋겠다”고 덧붙였습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 이준석 “李 정부, 지지율 하락에 조급한 모습 보여…숨고르기 해야”
    • 입력 2025-08-19 15:27:43
    • 수정2025-08-19 15:28:37
    정치
개혁신당 이준석 대표는 최근 이재명 대통령의 국정 지지율이 하락한 것과 관련해 “정부가 조급해하는 모습이 더러 보이는 것 같다”고 말했습니다.

이 대표는 오늘(19일) 취임 인사차 우원식 국회의장을 예방하고 난 뒤 기자들과 만난 자리에서 이같이 말하며 “대통령의 임기는 5년이고, 그것을 원만하게 이끌어 가려면 너무 빠르게 가는 것보다는 숨고르기를 하면서 가는 것이 중요할 것 같다”고 강조했습니다.

이어 “하반기에 예산 국면부터 시작해서 국회가 많이 시끄럽겠지만, 적어도 초반에 보이는 정부 여당의 독주와 같은 모양새가 지속되지는 않았으면 좋겠다는 생각이 든다”고 말했습니다.

이 대표는 ‘윤석열 정부와 이재명 정부 중 어느 쪽이 임기 초 지지율 하락이 더 크다고 보는지’ 묻자 “윤석열 정부는 저를 쫓아낸 다음에 (지지율이) 12%인가 13% 폭락했다”며 “그렇기 때문에 정책적 의미보다는 윤 대통령의 개인적인 일탈 행위 때문에 그랬다 볼 수 있다”고 설명했습니다.

그러면서 “이재명 정부는 지금 구조적인 문제에 좀 직면해 있는 것 같다”며 “대내외적인 경제 여건이 너무 안 좋기 때문에 그에 대한 적확한 해법을 내놓아야 되는데, 소비 쿠폰 위주의 해법에 대해 (국민들이) 부정적인 시각을 갖고 있는 것 같다”고 말했습니다.

이 대표는 “소비 쿠폰이 초기엔 기대감이 있었지만 자영업자분들이 실질적인 효과를 보지 못해서 굉장히 불편한 이야기를 하시는 경우도 많고, 이런 식의 ‘쿠주성(쿠폰주도성장)’이라는 것이 이 상황의 대안이냐는 의문이 지속될 것으로 보인다”고 지적했습니다.

이 대표는 “소득주도성장은 그나마 최저임금 한계선에 있는 노동자들이 임금을 직접적으로 늘리는 효과를 갖게 되지만, 쿠폰주도성장은 소비의 주체인 일반 소비자가 가장 취약한 소상공인에게 추가 지출을 한다는 그런 보장이 없는 제도”라고 강조했습니다.

그러면서 “쿠주성이라고 하는 것은 오히려 일반적인 소비 행태를 봤을 때 부익부빈익빈의 효과를 낳을 수밖에 없는 구조”라며 “경제를 살리는 근본적인 대책에 대해서 좀 더 심도 있는 해법을 내놨으면 좋겠다”고 덧붙였습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
박영민
박영민 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[단독] 특검, 김건희 최측근 이종호 ‘증거인멸’ <br>휴대전화 확보

[단독] 특검, 김건희 최측근 이종호 ‘증거인멸’ 휴대전화 확보
경북 청도서 열차에 작업자 치여 …“2명 사망·5명 중경상”

경북 청도서 열차에 작업자 치여 …“2명 사망·5명 중경상”
국회, 노란봉투법 23일·2차 상법개정안 24일 본회의 상정

국회, 노란봉투법 23일·2차 상법개정안 24일 본회의 상정
정성호 법무장관, 남부지검 ‘관봉권 띠지 분실’ 감찰 지시

정성호 법무장관, 남부지검 ‘관봉권 띠지 분실’ 감찰 지시
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.