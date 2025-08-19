사회

김포시, 외국인 환승 관광객 유치 강화…K-스탑오버 참여

입력 2025.08.19 (15:30) 수정 2025.08.19 (15:36)

경기도 김포시가 외국인 환승 관광객 유치 활성화를 위해 인천국제공항공사가 운영하는 'K-스탑오버' 프로그램에 참여하기로 했습니다.

K-스탑오버 김포 관광상품은 1일 차에 애기봉평화생태공원, 벼꽃농부 체험장, 김포아트빌리지, 김포현대프리미엄아울렛을 연계한 코스를 돌고 2일 차에는 자유일정으로 구성된 세미 패키지 투어입니다.

상품 구매는 K-스탑오버 홈페이지에서 가능하며, 이용 요금은 1인 기준 275달러(약 38만 원)입니다.

김포시는 지난 6월에는 애기봉을 방문한 10개국 주한 대사들에게 김포의 주요 관광지를 홍보하는 등 외국인 관광객 유치 활동을 강화하고 있습니다.

김포시는 김포 함상공원 선셋 문화 페스티벌, 대명항 수산물과 지역 관광지를 연계한 '힐링 미식투어 프로젝트' 등 체험형 관광 상품을 다양화하며 외국인 관광객 유치에 주력할 방침입니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 김포시 제공]

[사진 출처 : 연합뉴스 / 김포시 제공]
유원중
유원중 기자

