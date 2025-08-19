월드24

[뉴스의 2면] 몰려드는 관광객에 지친 농장주들이 막아 세운 개찰구

입력 2025.08.19 (15:33) 수정 2025.08.19 (15:42)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

[오늘 한 컷] 갯벌 위 질주하는 말들…독일 바덴해 경마대회

[오늘 한 컷] 갯벌 위 질주하는 말들…독일 바덴해 경마대회
[뉴스의 2면] ‘과민성 폐렴’ 11살 사망…급기야 ‘비둘기 먹이 주기’ 금지

[뉴스의 2면] ‘과민성 폐렴’ 11살 사망…급기야 ‘비둘기 먹이 주기’ 금지

다음
외신들은 지금 어떤 뉴스에 주목하고 있을까요?

뉴스 너머의 뉴스 뉴스의 2면입니다.

먼저 르 피가로 소식입니다.

이탈리아 북동부 알프스산맥의 일부인 돌로미티에 관광객들이 과도하게 몰리자, 주민 일부가 자체적으로 등산로 통행료를 부과하고 나섰습니다.

지금 보시는 사진이 농장주 4명이 7월 말 등산로 한 구간에 설치한 개찰구인데요.

방문객들이 이곳을 통과하려면 5유로, 약 8,100원의 요금을 내야 합니다.

이 개찰구는 당국의 공식 허가 없이 주민들이 자체적으로 설치한 건데, 자연공원에 대한 자유로운 접근은 법으로 보장하고 있기 때문에 이 같은 사설 개찰구는 불법이라고 르 피가로는 전했습니다.

현지 관광청은 당국에 해당 개찰구를 철거하도록 요청했고, 숲 관리원이 등산로에 머물며, 관광객들이 사유지에 들어가지 않도록 감시하고 있다고 밝혔습니다.

하지만 지역 산악 클럽의 회장은 언론 인터뷰를 통해 개찰구 설치를 지지하며, "나라면 통행료를 5유로에서 100유로까지 인상하고, 여행 인플루언서의 접근도 막을 것"이라고 말했습니다.

여러분의 생각은 어떠신가요?

그래픽:김석훈/자료조사:권애림/영상편집:김주은

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • [뉴스의 2면] 몰려드는 관광객에 지친 농장주들이 막아 세운 개찰구
    • 입력 2025-08-19 15:33:28
    • 수정2025-08-19 15:42:21
    월드24
외신들은 지금 어떤 뉴스에 주목하고 있을까요?

뉴스 너머의 뉴스 뉴스의 2면입니다.

먼저 르 피가로 소식입니다.

이탈리아 북동부 알프스산맥의 일부인 돌로미티에 관광객들이 과도하게 몰리자, 주민 일부가 자체적으로 등산로 통행료를 부과하고 나섰습니다.

지금 보시는 사진이 농장주 4명이 7월 말 등산로 한 구간에 설치한 개찰구인데요.

방문객들이 이곳을 통과하려면 5유로, 약 8,100원의 요금을 내야 합니다.

이 개찰구는 당국의 공식 허가 없이 주민들이 자체적으로 설치한 건데, 자연공원에 대한 자유로운 접근은 법으로 보장하고 있기 때문에 이 같은 사설 개찰구는 불법이라고 르 피가로는 전했습니다.

현지 관광청은 당국에 해당 개찰구를 철거하도록 요청했고, 숲 관리원이 등산로에 머물며, 관광객들이 사유지에 들어가지 않도록 감시하고 있다고 밝혔습니다.

하지만 지역 산악 클럽의 회장은 언론 인터뷰를 통해 개찰구 설치를 지지하며, "나라면 통행료를 5유로에서 100유로까지 인상하고, 여행 인플루언서의 접근도 막을 것"이라고 말했습니다.

여러분의 생각은 어떠신가요?

그래픽:김석훈/자료조사:권애림/영상편집:김주은
KBS
KBS

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[단독] 특검, 김건희 최측근 이종호 ‘증거인멸’ <br>휴대전화 확보

[단독] 특검, 김건희 최측근 이종호 ‘증거인멸’ 휴대전화 확보
경북 청도서 열차에 작업자 치여 …“2명 사망·5명 중경상”

경북 청도서 열차에 작업자 치여 …“2명 사망·5명 중경상”
국회, 노란봉투법 23일·2차 상법개정안 24일 본회의 상정

국회, 노란봉투법 23일·2차 상법개정안 24일 본회의 상정
정성호 법무장관, 남부지검 ‘관봉권 띠지 분실’ 감찰 지시

정성호 법무장관, 남부지검 ‘관봉권 띠지 분실’ 감찰 지시
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.