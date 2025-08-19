정치

대통령실, 한미연합훈련 김정은 비판에 “반복적으로 나오는 대응”

입력 2025.08.19 (15:48) 수정 2025.08.19 (15:56)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

대통령실은 한미연합훈련 을지 자유의 방패(UFS·을지프리덤실드) 연습이 ‘가장 적대적이며 대결적’이라는 김정은 북한 국무위원장의 비판에 대해 “조금은 늘 반복적으로 나오는 대응”이라고 말했습니다.

강유정 대통령실 대변인은 오늘(19일) 용산 대통령실 브리핑에서 북한 반응에 대한 대통령실의 입장을 묻자 이같이 답했습니다.

강 대변인은 “저희는 을지훈련 관련해서는 언제나 방어훈련이라는 태도”라고 덧붙였습니다.

강 대변인의 언급은 북한의 반응이 전례에 비춰 이례적이지 않다는 취지로 풀이됩니다.

앞서 통일부도 “북한을 공격하거나 한반도 긴장을 고조시키려는 의도가 없다는 점을 분명히 한다”고 반박했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 대통령실, 한미연합훈련 김정은 비판에 “반복적으로 나오는 대응”
    • 입력 2025-08-19 15:48:22
    • 수정2025-08-19 15:56:37
    정치
대통령실은 한미연합훈련 을지 자유의 방패(UFS·을지프리덤실드) 연습이 ‘가장 적대적이며 대결적’이라는 김정은 북한 국무위원장의 비판에 대해 “조금은 늘 반복적으로 나오는 대응”이라고 말했습니다.

강유정 대통령실 대변인은 오늘(19일) 용산 대통령실 브리핑에서 북한 반응에 대한 대통령실의 입장을 묻자 이같이 답했습니다.

강 대변인은 “저희는 을지훈련 관련해서는 언제나 방어훈련이라는 태도”라고 덧붙였습니다.

강 대변인의 언급은 북한의 반응이 전례에 비춰 이례적이지 않다는 취지로 풀이됩니다.

앞서 통일부도 “북한을 공격하거나 한반도 긴장을 고조시키려는 의도가 없다는 점을 분명히 한다”고 반박했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
이희연
이희연 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[단독] 특검, 김건희 최측근 이종호 ‘증거인멸’ <br>휴대전화 확보

[단독] 특검, 김건희 최측근 이종호 ‘증거인멸’ 휴대전화 확보
경북 청도서 열차에 작업자 치여 …“2명 사망·5명 중경상”

경북 청도서 열차에 작업자 치여 …“2명 사망·5명 중경상”
국회, 노란봉투법 23일·2차 상법개정안 24일 본회의 상정

국회, 노란봉투법 23일·2차 상법개정안 24일 본회의 상정
정성호 법무장관, 남부지검 ‘관봉권 띠지 분실’ 감찰 지시

정성호 법무장관, 남부지검 ‘관봉권 띠지 분실’ 감찰 지시
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.