이 대통령, ‘케데헌’ 감독 만난다…‘K팝 현재와 미래’ 대담 [지금뉴스]

동영상 고정 취소

이재명 대통령이 넷플릭스 인기 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스(케데헌)' 감독인 메기 강 등과 만나 K-팝에 대해 이야기를 나눕니다.



대통령실은 오늘 "이 대통령이 내일(20일) 오후 5시 아리랑 국제방송에서 방송되는 특별 프로그램에 출연해 세계적 열풍을 일으키고 있는 케이팝의 현재와 앞으로의 비전에 대해 이야기를 나눈다"고 밝혔습니다.



'케데헌' 감독인 메기 강과 걸그룹 트와이스의 멤버 지효, 정연 등이 출연하고 방송인 장성규가 진행을 맡습니다.



대통령실은 "우리나라가 소프트파워 빅5의 문화강국으로 거듭나기 위해서는 케이팝을 비롯한 문화산업의 지속적 성장과 혁신이 필요하다"며 "이번 프로그램을 통해 전해진 현장의 목소리와 통찰을 앞으로의 정책 방향 설정에 활용해 나갈 계획"이라고 설명했습니다.



(영상편집: 김채연)



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!