‘사업 편의 대가로 금품’…경찰, 경기도의원 등 8명 구속영장

경찰이 지자체 사업과 관련해 뇌물을 챙긴 혐의를 받는 경기도의원 등 8명에 대해 구속영장을 신청했습니다.



경기 안산상록경찰서는 오늘(19일) 뇌물수수, 알선수재 등 혐의로 현직 도의원 3명과 전직 시의원 1명 등 모두 8명에 대해 사전구속영장을 신청했다고 밝혔습니다.



구속영장이 신청된 도의원들은 화성시와 안산시에 지역구를 두고 있으며 전직 시의원은 해당 지역구에서 의장을 지내기도 한 것으로 전해졌습니다.



구속영장 신청 대상에는 이들에게 수차례 차명 계좌를 제공하는 등 자금 세탁을 도운 혐의를 받는 4명도 포함됐습니다.



도의원 3명과 전직 시의원은 기초단체 사업체를 운영하는 관계자 A 씨로부터 각각 수천만 원에서 수억 원에 이르는 금품이나 향응을 받은 혐의를 받고 있습니다.



A 씨는 안산시 지능형교통체계(ITS) 구축 사업 과정에서 편의를 받는 대가로 안산시 공무원에게 뇌물을 공여한 혐의로 지난달 구속된 인물입니다.



경찰은 해당 사건을 수사하던 중 A 씨가 다른 사업에 대해서도 현역 도의원 등을 상대로 로비한 정황을 포착한 것으로 파악됐습니다.



A 씨는 여러 지역에서 ITS 구축 사업을 추진하기 위해 도의원 등에게 "경기도에 관련 특별조정교부금(특조금)을 선순위로 배정받을 수 있도록 요청해달라"는 취지의 청탁을 한 것으로 조사됐습니다.



특조금은 시군의 재정 격차 해소와 균형적인 서비스 제공을 위해 도지사가 재량으로 시군에 지원하는 재원입니다.



입건된 의원들은 A 씨 청탁대로 자신이 지역구를 둔 지자체 등에 ITS 구축 사업 관련 특조금이 배정될 수 있도록 편의를 봐준 혐의를 받고 있습니다.



또, 특조금이 배정된 뒤에는 A 씨 업체가 이 사업에 선정될 수 있게끔 시청 또는 사업 관계자들에게 해당 업체를 소개하거나 추천한 혐의도 받습니다.



경찰은 이들이 챙긴 1억 4천만 원가량의 금품에 대해 기소 전 몰수보전 신청한 상태입니다.



경찰은 지난달 28일 수사 대상인 도의원들의 자택과 의회 사무실 등을 압수 수색한 뒤 지난 9일 이들을 소환 조사하는 등 수사를 이어왔습니다.



경찰은 다른 현직 도의원 1명 등 3명에 대해서도 A 씨로부터 향응을 받거나 관련 범행을 방조한 혐의 등으로 불구속 입건해 조사하고 있습니다.



경찰 관계자는 "관련 혐의가 상당 부분 소명됐다고 판단해 구속영장을 신청했다"며 "추가로 향응을 받은 인물이 있는지 확인하고 있다"고 말했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 경기남부경찰청 제공]



