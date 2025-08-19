코스피 지수 이틀 연속 하락…원달러 환율 5.9원 올라
입력 2025.08.19 (16:05) 수정 2025.08.19 (16:07)
코스피가 이틀 연속 하락하며 지수가 3,150선까지 밀렸습니다.
오늘(19일) 유가증권시장에서 코스피 지수는 어제보다 25.72포인트(0.81%) 내린 3,151.56으로 거래를 마쳤습니다.
코스피는 대내외 불확실성이 이어지는 상황에서 어제 1.50% 밀린 데 이어 이틀 연속 내림세를 기록했습니다.
코스닥지수는 어제보다 10.09포인트(1.26%) 내린 787.96으로 장을 마감했습니다.
서울 외환시장에서 1달러 가격은 어제보다 5원 90전이 오른 1,390원 90전에 주간 거래를 마감했습니다.
원·달러 환율은 우크라이나 전쟁 종식 협상이 돌파구를 찾지 못한 영향으로 1,390원을 넘어선 것으로 풀이됩니다.
-
코스피가 이틀 연속 하락하며 지수가 3,150선까지 밀렸습니다.
이수연 기자 isuyon@kbs.co.kr이수연 기자의 기사 모음
-
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.