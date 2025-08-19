사회

“전속 작가라더니 알바가”…아이폰 웨딩 스냅 업체 대표 송치

입력 2025.08.19 (16:05) 수정 2025.08.19 (16:09)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

‘노쇼’ 문제와 사진 품질 논란이 잇따라 제기된 아이폰 웨딩 스냅 업체 대표가 검찰에 넘겨졌습니다.

서울 서초경찰서는 지난 14일 웨딩 스냅 업체 대표 강 씨 등 2명을 사기 혐의로 불구속 송치했습니다.

강 씨 등은 ‘전속 작가가 촬영한다’고 홍보한 뒤 촬영 장소에는 단기 교육을 한 아르바이트 직원을 내보내거나, 당일 나타나지 않은 혐의 등을 받습니다.

피해자는 570여 명, 피해액은 1억 5천만 원 상당으로, 1인당 적게는 22만 원에서 많게는 80만 원의 피해를 본 것으로 조사됐습니다.

강 씨 등의 경우 사진 품질이 형편없거나, 약속과 달리 아마추어가 촬영했다는 불만이 소셜미디어(SNS)에 제기되면서 고발이 잇따랐습니다.

강 씨 등이 운영 중인 업체는 20여 개가 넘는데, 서초경찰서 외에도 금천경찰서 등에서 관련 혐의로 수사를 이어가고 있습니다.

강 씨는 공식 인터넷 카페에 사과문을 내고 “어떠한 법적 결과가 나오더라도 끝까지 환불과 임금체불에 대한 책임을 지겠다”고 밝혔습니다.

아울러 “모든 조사에 성실하게 임해왔다”며 “대부분의 경찰서에서 저희에게 ‘사기’ 혐의가 없다는 결론을 내리며 수사를 종결 중”이라고 설명했습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • “전속 작가라더니 알바가”…아이폰 웨딩 스냅 업체 대표 송치
    • 입력 2025-08-19 16:05:51
    • 수정2025-08-19 16:09:54
    사회
‘노쇼’ 문제와 사진 품질 논란이 잇따라 제기된 아이폰 웨딩 스냅 업체 대표가 검찰에 넘겨졌습니다.

서울 서초경찰서는 지난 14일 웨딩 스냅 업체 대표 강 씨 등 2명을 사기 혐의로 불구속 송치했습니다.

강 씨 등은 ‘전속 작가가 촬영한다’고 홍보한 뒤 촬영 장소에는 단기 교육을 한 아르바이트 직원을 내보내거나, 당일 나타나지 않은 혐의 등을 받습니다.

피해자는 570여 명, 피해액은 1억 5천만 원 상당으로, 1인당 적게는 22만 원에서 많게는 80만 원의 피해를 본 것으로 조사됐습니다.

강 씨 등의 경우 사진 품질이 형편없거나, 약속과 달리 아마추어가 촬영했다는 불만이 소셜미디어(SNS)에 제기되면서 고발이 잇따랐습니다.

강 씨 등이 운영 중인 업체는 20여 개가 넘는데, 서초경찰서 외에도 금천경찰서 등에서 관련 혐의로 수사를 이어가고 있습니다.

강 씨는 공식 인터넷 카페에 사과문을 내고 “어떠한 법적 결과가 나오더라도 끝까지 환불과 임금체불에 대한 책임을 지겠다”고 밝혔습니다.

아울러 “모든 조사에 성실하게 임해왔다”며 “대부분의 경찰서에서 저희에게 ‘사기’ 혐의가 없다는 결론을 내리며 수사를 종결 중”이라고 설명했습니다.
황다예
황다예 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[단독] 특검, 김건희 최측근 이종호 ‘증거인멸’ <br>휴대전화 확보

[단독] 특검, 김건희 최측근 이종호 ‘증거인멸’ 휴대전화 확보
경북 청도서 열차에 작업자 치여 …“2명 사망·5명 중경상”

경북 청도서 열차에 작업자 치여 …“2명 사망·5명 중경상”
국회, 노란봉투법 23일·2차 상법개정안 24일 본회의 상정

국회, 노란봉투법 23일·2차 상법개정안 24일 본회의 상정
정성호 법무장관, 남부지검 ‘관봉권 띠지 분실’ 감찰 지시

정성호 법무장관, 남부지검 ‘관봉권 띠지 분실’ 감찰 지시
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.