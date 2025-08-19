사회

대법원, ‘이 대통령 측근’ 김용 보석 청구 인용…불구속 상태 재판

입력 2025.08.19 (16:13) 수정 2025.08.19 (17:03)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이재명 대통령의 측근인 김용 전 민주연구원 부원장이 보석으로 재차 풀려났습니다. 1심과 2심 재판 단계에 이어 세 번째 보석 허가입니다.

대법원 1부(주심 서경환 대법관)는 오늘(19일) 정치자금법 위반·특정범죄 가중처벌법상 뇌물 혐의로 2심에서 징역 5년의 실형을 선고받고 법정구속된 김 전 부원장의 보석 청구를 인용했습니다.

법원은 보석의 조건으로 주거제한과 보증금 5천만원, 그리고 보석 조건을 성실히 지킬 것 등을 지정했습니다. 김 전 부원장은 이에 ▲소환 시 정해진 일시·장소 출석 ▲도망 또는 증거인멸 행위 금지 ▲3일 이상 여행 및 출국 시 법원의 사전 허가 등의 조건을 지켜야 합니다.

김 전 부원장은 2021년 4∼8월 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장, 정민용 변호사와 공모해 민간업자 남욱 씨로부터 4차례에 걸쳐 민주당 대선 경선 자금 명목으로 8억4천700만원을 수수한 혐의로 재판을 받고 있습니다.

2013년 2월∼2014년 4월 성남시의회 도시건설위원회 상임위원으로 활동하며 유씨로부터 4차례에 걸쳐 뇌물 1억9천만원을 받은 혐의도 있습니다.

김 전 부원장은 1심과 2심에서 내리 징역 5년의 실형을 선고받았습니다. 다만 1심 재판 중이던 2023년 5월과 2심 재판 중이던 지난 2월 두 차례 보석으로 풀려났습니다.

대법원은 김 전 부원장의 상고심을 심리하고 있습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 대법원, ‘이 대통령 측근’ 김용 보석 청구 인용…불구속 상태 재판
    • 입력 2025-08-19 16:13:10
    • 수정2025-08-19 17:03:58
    사회
이재명 대통령의 측근인 김용 전 민주연구원 부원장이 보석으로 재차 풀려났습니다. 1심과 2심 재판 단계에 이어 세 번째 보석 허가입니다.

대법원 1부(주심 서경환 대법관)는 오늘(19일) 정치자금법 위반·특정범죄 가중처벌법상 뇌물 혐의로 2심에서 징역 5년의 실형을 선고받고 법정구속된 김 전 부원장의 보석 청구를 인용했습니다.

법원은 보석의 조건으로 주거제한과 보증금 5천만원, 그리고 보석 조건을 성실히 지킬 것 등을 지정했습니다. 김 전 부원장은 이에 ▲소환 시 정해진 일시·장소 출석 ▲도망 또는 증거인멸 행위 금지 ▲3일 이상 여행 및 출국 시 법원의 사전 허가 등의 조건을 지켜야 합니다.

김 전 부원장은 2021년 4∼8월 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장, 정민용 변호사와 공모해 민간업자 남욱 씨로부터 4차례에 걸쳐 민주당 대선 경선 자금 명목으로 8억4천700만원을 수수한 혐의로 재판을 받고 있습니다.

2013년 2월∼2014년 4월 성남시의회 도시건설위원회 상임위원으로 활동하며 유씨로부터 4차례에 걸쳐 뇌물 1억9천만원을 받은 혐의도 있습니다.

김 전 부원장은 1심과 2심에서 내리 징역 5년의 실형을 선고받았습니다. 다만 1심 재판 중이던 2023년 5월과 2심 재판 중이던 지난 2월 두 차례 보석으로 풀려났습니다.

대법원은 김 전 부원장의 상고심을 심리하고 있습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
양성모
양성모 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[단독] 특검, 김건희 최측근 이종호 ‘증거인멸’ <br>휴대전화 확보

[단독] 특검, 김건희 최측근 이종호 ‘증거인멸’ 휴대전화 확보
경북 청도서 열차에 작업자 치여 …“2명 사망·5명 중경상”

경북 청도서 열차에 작업자 치여 …“2명 사망·5명 중경상”
국회, 노란봉투법 23일·2차 상법개정안 24일 본회의 상정

국회, 노란봉투법 23일·2차 상법개정안 24일 본회의 상정
정성호 법무장관, 남부지검 ‘관봉권 띠지 분실’ 감찰 지시

정성호 법무장관, 남부지검 ‘관봉권 띠지 분실’ 감찰 지시
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.