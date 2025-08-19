KBS-강원대 ‘한국어 세계화·대학발전’ MOU 체결

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

KBS와 강원대학교가 오늘(19일) ‘한국어 세계화와 대학 발전’을 위한 업무협약(MOU)을 체결했습니다.



이번 협약은 ‘KBS한국어능력시험’을 운영하는 KBS와 강원대학교가 우수 인재 유치와 한국어 세계화를 위해 추진했습니다.



이 협약을 통해 양 기관은 ▲한국어 및 한국문화의 세계적 확산 ▲교육·연구·홍보 협력 ▲인적·물적 자원 교류 등 다양한 분야에서 협력할 예정입니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!