문화

카카오엔터, 불법 콘텐츠 유통 사이트 11개 폐쇄

입력 2025.08.19 (16:14) 수정 2025.08.19 (16:21)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

카카오엔테테인먼트(카카오엔터)가 올해 상반기 타인의 저작물을 무단으로 유통하는 세계 각국 사이트 11개를 폐쇄했다고 오늘(19일) 밝혔습니다.

카카오엔터는 콘텐츠 불법 유통 플랫폼 운영자를 추적해 자발적 폐쇄를 유도하거나 법적인 대응을 하는 과정과 그 성과를 소개한 '제7차 불법유통 대응 백서'를 발간했습니다.

백서에 따르면 카카오엔터는 다양한 언어권·국가의 불법 유통 사이트를 정밀하게 감시하는 ▲ 불법 사이트 선별(Targeting) ▲ 운영자 신원 파악 및 추적(Tracing) ▲ 자발적 사이트 폐쇄(Takedown) 유도 및 법적 대응 등 이른바 TTT의 수순으로 불법 유통 조직에 대응해 왔습니다.

그 결과 2021년 불법유통대응팀을 출범한 이후 올해 상반기까지 누적 130여 개 사이트 운영자를 특정하고, 이 가운데 29개가 문을 닫도록 했습니다.

대응 과정에서 공개 정보 수집(OSINT, Open-Source Intelligence)의 효과가 컸던 것으로 나타났습니다.

OSINT는 도메인, 서버, 사회관계망서비스(SNS) 등 콘텐츠를 불법 유통하는 세력이 온라인상에 남긴 디지털 흔적을 분석하는 정보 수집 기법입니다.

카카오엔터 측은 이렇게 확보한 정보를 토대로 인터폴과 공조하거나 중국, 베트남, 브라질, 스페인 등 외국 수사 당국 등과 협력해 불법 유통 세력을 압박하고 불법 콘텐츠를 삭제하도록 했다고 밝혔습니다.

대표 사례로는 영어권의 대형 웹툰·웹소설 불법 유통 사이트 '리퍼스캔스'의 운영 중단을 꼽았습니다.

리퍼스캔스는 월간 방문 수 약 1천만, 피해액이 약 6,769억 원으로 추산될 정도로 대규모 불법 유통이 이뤄진 곳입니다.

카카오엔터는 또 중국, 영국, 베트남, 브라질, 스페인 등지 웹툰 불법 유통 사이트(앱) 운영자를 상대로 소송하거나 고소하는 등의 법적인 대응을 진행하고 있다고 밝혔습니다.

드라마 지식재산(IP)에 관한 감시 활동을 통해 불법 유통물 200여 건도 삭제했습니다.

카카오엔터는 그간 웹툰과 웹소설을 중심이던 불법 콘텐츠 대응을 영상 분야로도 확대할 방침이라고 밝혔습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 카카오엔터 제공]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 카카오엔터, 불법 콘텐츠 유통 사이트 11개 폐쇄
    • 입력 2025-08-19 16:14:41
    • 수정2025-08-19 16:21:50
    문화
카카오엔테테인먼트(카카오엔터)가 올해 상반기 타인의 저작물을 무단으로 유통하는 세계 각국 사이트 11개를 폐쇄했다고 오늘(19일) 밝혔습니다.

카카오엔터는 콘텐츠 불법 유통 플랫폼 운영자를 추적해 자발적 폐쇄를 유도하거나 법적인 대응을 하는 과정과 그 성과를 소개한 '제7차 불법유통 대응 백서'를 발간했습니다.

백서에 따르면 카카오엔터는 다양한 언어권·국가의 불법 유통 사이트를 정밀하게 감시하는 ▲ 불법 사이트 선별(Targeting) ▲ 운영자 신원 파악 및 추적(Tracing) ▲ 자발적 사이트 폐쇄(Takedown) 유도 및 법적 대응 등 이른바 TTT의 수순으로 불법 유통 조직에 대응해 왔습니다.

그 결과 2021년 불법유통대응팀을 출범한 이후 올해 상반기까지 누적 130여 개 사이트 운영자를 특정하고, 이 가운데 29개가 문을 닫도록 했습니다.

대응 과정에서 공개 정보 수집(OSINT, Open-Source Intelligence)의 효과가 컸던 것으로 나타났습니다.

OSINT는 도메인, 서버, 사회관계망서비스(SNS) 등 콘텐츠를 불법 유통하는 세력이 온라인상에 남긴 디지털 흔적을 분석하는 정보 수집 기법입니다.

카카오엔터 측은 이렇게 확보한 정보를 토대로 인터폴과 공조하거나 중국, 베트남, 브라질, 스페인 등 외국 수사 당국 등과 협력해 불법 유통 세력을 압박하고 불법 콘텐츠를 삭제하도록 했다고 밝혔습니다.

대표 사례로는 영어권의 대형 웹툰·웹소설 불법 유통 사이트 '리퍼스캔스'의 운영 중단을 꼽았습니다.

리퍼스캔스는 월간 방문 수 약 1천만, 피해액이 약 6,769억 원으로 추산될 정도로 대규모 불법 유통이 이뤄진 곳입니다.

카카오엔터는 또 중국, 영국, 베트남, 브라질, 스페인 등지 웹툰 불법 유통 사이트(앱) 운영자를 상대로 소송하거나 고소하는 등의 법적인 대응을 진행하고 있다고 밝혔습니다.

드라마 지식재산(IP)에 관한 감시 활동을 통해 불법 유통물 200여 건도 삭제했습니다.

카카오엔터는 그간 웹툰과 웹소설을 중심이던 불법 콘텐츠 대응을 영상 분야로도 확대할 방침이라고 밝혔습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 카카오엔터 제공]
김혜주
김혜주 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[단독] 특검, 김건희 최측근 이종호 ‘증거인멸’ <br>휴대전화 확보

[단독] 특검, 김건희 최측근 이종호 ‘증거인멸’ 휴대전화 확보
경북 청도서 열차에 작업자 치여 …“2명 사망·5명 중경상”

경북 청도서 열차에 작업자 치여 …“2명 사망·5명 중경상”
국회, 노란봉투법 23일·2차 상법개정안 24일 본회의 상정

국회, 노란봉투법 23일·2차 상법개정안 24일 본회의 상정
정성호 법무장관, 남부지검 ‘관봉권 띠지 분실’ 감찰 지시

정성호 법무장관, 남부지검 ‘관봉권 띠지 분실’ 감찰 지시
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.