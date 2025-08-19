광주FC 아사니, ‘이란 에스테그랄’ 이적
입력 2025.08.19 (16:23)
아사니 (출처 : 광주FC)
광주FC 공격수 아사니가 이란의 에스테그랄로 이적합니다.
광주FC는 아사니가 12월 31일가지 광주와 계약을 체결했지만 축구 선수의 이적 자유를 보장하는 '보스만'룰을 이용해 에스테그랄로 완전히 이적한다고 밝혔습니다.
이적료는 백만 달러에 이릅니다.
2023년 광주에 입단한 아사니는 지난해부터 팀의 에이스 역할을 하면서 팀을 아시아 챔피언스리그 엘리트 8강 진출시켰고, 올 시즌에도 21경기에서 8골 2도움을 기록했습니다.
특히 정교한 왼발 슈팅과 정확한 크로스는 광주 공격에 큰 힘이 되며 광주 팬들의 많은 사랑을 받았습니다.
