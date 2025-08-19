사회

지하철 5호선 방화범, 첫 공판서 혐의 모두 인정

입력 2025.08.19 (16:26) 수정 2025.08.19 (16:29)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

서울 지하철 5호선 열차에 불을 지른 혐의로 재판에 넘겨진 60대 남성이 첫 재판에서 자신의 혐의를 모두 인정했습니다.

서울남부지법 형사합의15부는 오늘(19일) 살인미수와 현존전차방화치상, 철도안전법 위반 혐의로 구속기소 된 67살 원 모 씨에 대한 첫 공판기일을 열었습니다.

원 씨는 공소사실을 모두 인정하며 "제가 저지른 행동들에 대해 분명히 반성하고 있다. 잘못했다"고 말했습니다.

다만 원 씨 측은 "살인미수 혐의도 인정하나 확정적 고의가 아닌 미필적 고의에 의한 범행이었다"며 "피고인은 억울함을 표현할 유일한 길이 방화라는 극단적이고 잘못된 망상에 빠졌고 심신미약 상태에서 범행에 이른 것으로 보인다"고 주장했습니다.

검찰은 원 씨에 대해 위치추적 전자장치 부착과 보호관찰을 명령해 줄 것을 재판부에 요청했습니다.

검찰은 "피고인은 살인미수 범행을 저지른 사람"이라며 "동기와 수단, 정황 등을 종합할 때 향후 다시 살인죄를 범할 위험성이 크다"고 지적했습니다.

원 씨는 지난 5월 31일 오전 8시 40분쯤 서울 지하철 5호선 여의나루역~마포역 터널 구간을 달리는 열차 안에서 휘발유를 바닥에 쏟아붓고 불을 질러 자신을 포함한 승객 160명을 살해하려다 미수에 그치고, 승객 6명을 다치게 한 혐의를 받습니다.

이 불로 원 씨를 포함한 23명이 연기를 마셔 병원으로 이송되고, 129명이 현장에서 응급 처치를 받았습니다. 또 열차 1량이 일부 소실되는 등 3억 원 이상의 재산 피해가 발생했습니다.

원 씨는 자신에게 불리하게 나온 이혼 소송 결과에 불만을 품고 스스로 목숨을 끊을 생각을 했으며, 사회적 관심의 대상이 될 수 있을 것으로 보고 대중교통인 지하철에서 범행한 것으로 조사됐습니다.

원 씨는 범행 전 휘발유를 미리 구입해 범행 기회를 물색하고, 정기예탁금·보험 공제계약 해지와 펀드 환매 등으로 전 재산을 정리한 뒤 친족에게 송금하는 등 신변을 정리한 정황도 검찰 조사 결과 파악됐습니다.

사회적 인격장애(사이코패스) 진단 검사 결과, 원 씨는 사이코패스 성향은 아닌 것으로 확인됐습니다.

다음 공판기일은 다음 달 16일 오전 열릴 예정입니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 지하철 5호선 방화범, 첫 공판서 혐의 모두 인정
    • 입력 2025-08-19 16:26:24
    • 수정2025-08-19 16:29:16
    사회
서울 지하철 5호선 열차에 불을 지른 혐의로 재판에 넘겨진 60대 남성이 첫 재판에서 자신의 혐의를 모두 인정했습니다.

서울남부지법 형사합의15부는 오늘(19일) 살인미수와 현존전차방화치상, 철도안전법 위반 혐의로 구속기소 된 67살 원 모 씨에 대한 첫 공판기일을 열었습니다.

원 씨는 공소사실을 모두 인정하며 "제가 저지른 행동들에 대해 분명히 반성하고 있다. 잘못했다"고 말했습니다.

다만 원 씨 측은 "살인미수 혐의도 인정하나 확정적 고의가 아닌 미필적 고의에 의한 범행이었다"며 "피고인은 억울함을 표현할 유일한 길이 방화라는 극단적이고 잘못된 망상에 빠졌고 심신미약 상태에서 범행에 이른 것으로 보인다"고 주장했습니다.

검찰은 원 씨에 대해 위치추적 전자장치 부착과 보호관찰을 명령해 줄 것을 재판부에 요청했습니다.

검찰은 "피고인은 살인미수 범행을 저지른 사람"이라며 "동기와 수단, 정황 등을 종합할 때 향후 다시 살인죄를 범할 위험성이 크다"고 지적했습니다.

원 씨는 지난 5월 31일 오전 8시 40분쯤 서울 지하철 5호선 여의나루역~마포역 터널 구간을 달리는 열차 안에서 휘발유를 바닥에 쏟아붓고 불을 질러 자신을 포함한 승객 160명을 살해하려다 미수에 그치고, 승객 6명을 다치게 한 혐의를 받습니다.

이 불로 원 씨를 포함한 23명이 연기를 마셔 병원으로 이송되고, 129명이 현장에서 응급 처치를 받았습니다. 또 열차 1량이 일부 소실되는 등 3억 원 이상의 재산 피해가 발생했습니다.

원 씨는 자신에게 불리하게 나온 이혼 소송 결과에 불만을 품고 스스로 목숨을 끊을 생각을 했으며, 사회적 관심의 대상이 될 수 있을 것으로 보고 대중교통인 지하철에서 범행한 것으로 조사됐습니다.

원 씨는 범행 전 휘발유를 미리 구입해 범행 기회를 물색하고, 정기예탁금·보험 공제계약 해지와 펀드 환매 등으로 전 재산을 정리한 뒤 친족에게 송금하는 등 신변을 정리한 정황도 검찰 조사 결과 파악됐습니다.

사회적 인격장애(사이코패스) 진단 검사 결과, 원 씨는 사이코패스 성향은 아닌 것으로 확인됐습니다.

다음 공판기일은 다음 달 16일 오전 열릴 예정입니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
민정희
민정희 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[단독] 특검, 김건희 최측근 이종호 ‘증거인멸’ <br>휴대전화 확보

[단독] 특검, 김건희 최측근 이종호 ‘증거인멸’ 휴대전화 확보
경북 청도서 열차에 작업자 치여 …“2명 사망·5명 중경상”

경북 청도서 열차에 작업자 치여 …“2명 사망·5명 중경상”
국회, 노란봉투법 23일·2차 상법개정안 24일 본회의 상정

국회, 노란봉투법 23일·2차 상법개정안 24일 본회의 상정
정성호 법무장관, 남부지검 ‘관봉권 띠지 분실’ 감찰 지시

정성호 법무장관, 남부지검 ‘관봉권 띠지 분실’ 감찰 지시
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.