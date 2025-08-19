정청래, 청도 열차 사고에 “완벽한 인재…필요 대책 마련 지시할 것”

더불어민주당 정청래 대표가 경북 청도에서 발생한 열차 사고에 대해 “완벽한 인재”라며 긴급 대책 마련을 지시하겠다고 밝혔습니다.



정청래 대표는 오늘(19일) 경북 경주에서 APEC 정상회담 준비 현장 점검 일정을 소화하던 중 기자들과 만나 “발생하지 말아야 할 사고가 발생했다”며 “사고가 왜 일어났는지 여당으로서 철저히 파악하겠다”고 말했습니다.



이어 “재난 상황에 대비해 행정안전위원회 간사를 재난대책위원장으로 얼마 전 임명했다”며 “위원장인 윤건영 의원에게 상황 파악을 해보고 필요한 대책을 할 수 있으면 하라고 긴급하게 지시하겠다”고 덧붙였습니다.



정 대표는 페이스북 게시글을 통해서도 “안타까운 큰 사고가 발생했다”며 “사고 원인을 철저하게 규명하고, 사후 대책에도 최선을 다하겠다”고 전했습니다.



앞서 오늘 오전 10시 50분쯤 경북 청도소싸움 경기장 인근 철로에서 무궁화호 열차가 구조물 점검을 위해 이동하던 작업자 7명을 들이받아 이 가운데 2명이 숨지고 5명이 다쳤습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



