여수시, 지역 정치권과 정책 간담회 개최

전남 여수시가 지역 국회의원과 전남도의회, 여수시의회 의장단을 초청해 정책 간담회를 열고 지역의 주요 현안을 논의했습니다.이번 간담회에서는 지난 13일 발표된 국정과제에 대한 중앙부처와 전남도 정책 동향과 시 주요 현안의 추진 상황을 공유하고 대응 방안을 논의하기 위해 마련됐습니다.이 자리에서 정기명 여수시장은 주요 현안과 1,800억 원 규모의 국·도비 건의 사업을 설명하고 국회·도의회·시의회의 적극적인 협력과 지원을 요청했습니다.또 석유화학산업 경쟁력 강화·위기 대응, 2026 여수세계섬박람회 성공 개최, 여수공항 남해안 남중권 거점 국제공항 승격, 여수∼순천 고속도로 건설 등 현안도 공유했습니다.참석자들은 예산 소진으로 중단 위기에 놓인 여수∼거문 항로 타 지역민 여객선 운임 지원 사업을 연말까지 안정적으로 이어가는 방안을 강구하기로 했습니다.