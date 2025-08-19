여수시, 지역 정치권과 정책 간담회 개최
입력 2025.08.19 (16:39) 수정 2025.08.19 (16:43)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
전남 여수시가 지역 국회의원과 전남도의회, 여수시의회 의장단을 초청해 정책 간담회를 열고 지역의 주요 현안을 논의했습니다.
이번 간담회에서는 지난 13일 발표된 국정과제에 대한 중앙부처와 전남도 정책 동향과 시 주요 현안의 추진 상황을 공유하고 대응 방안을 논의하기 위해 마련됐습니다.
이 자리에서 정기명 여수시장은 주요 현안과 1,800억 원 규모의 국·도비 건의 사업을 설명하고 국회·도의회·시의회의 적극적인 협력과 지원을 요청했습니다.
또 석유화학산업 경쟁력 강화·위기 대응, 2026 여수세계섬박람회 성공 개최, 여수공항 남해안 남중권 거점 국제공항 승격, 여수∼순천 고속도로 건설 등 현안도 공유했습니다.
참석자들은 예산 소진으로 중단 위기에 놓인 여수∼거문 항로 타 지역민 여객선 운임 지원 사업을 연말까지 안정적으로 이어가는 방안을 강구하기로 했습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 여수시, 지역 정치권과 정책 간담회 개최
-
- 입력 2025-08-19 16:39:45
- 수정2025-08-19 16:43:15
전남 여수시가 지역 국회의원과 전남도의회, 여수시의회 의장단을 초청해 정책 간담회를 열고 지역의 주요 현안을 논의했습니다.
이번 간담회에서는 지난 13일 발표된 국정과제에 대한 중앙부처와 전남도 정책 동향과 시 주요 현안의 추진 상황을 공유하고 대응 방안을 논의하기 위해 마련됐습니다.
이 자리에서 정기명 여수시장은 주요 현안과 1,800억 원 규모의 국·도비 건의 사업을 설명하고 국회·도의회·시의회의 적극적인 협력과 지원을 요청했습니다.
또 석유화학산업 경쟁력 강화·위기 대응, 2026 여수세계섬박람회 성공 개최, 여수공항 남해안 남중권 거점 국제공항 승격, 여수∼순천 고속도로 건설 등 현안도 공유했습니다.
참석자들은 예산 소진으로 중단 위기에 놓인 여수∼거문 항로 타 지역민 여객선 운임 지원 사업을 연말까지 안정적으로 이어가는 방안을 강구하기로 했습니다.
-
-
손준수 기자 handsome@kbs.co.kr손준수 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
순천-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.