영상K

“철도공단 자전거를 왜 거래업체가 사줘요” [이런뉴스]

입력 2025.08.19 (16:42)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

국가철도공단이 거래업체에게 이사장이 사용할 자전거를 대신 구매하도록 했다는 의혹이 국회에서 제기됐습니다.

더불어민주당 천준호 의원은 19일 국회 국토교통위 전체회의에서 "이성해 국가철도공단 이사장이 자전거 구매를 지시하자, 직원들이 '비품'으로는 구매할 수 없는 자전거를 거래업체에게 사달라고 요구했다"고 말했습니다.

천 의원은 "정상 구매를 했다면 자전거 구매 신청이나 영수증이 있어야 하는데 확인이 안되는 상황"이라고 지적했습니다. 이어 "거래업체한테 이 자전거를 대신 사 달라고 해서 그것을 이사장에게 제공했다면 거래업체로부터 받은 뇌물로 봐야 되는 것 아니냐"고 따져 물었습니다.

이성해 국가철도공단 이사장은 "비품으로 구매하도록 지시했다"면서도, "구체적인 구매 경위는 알지는 못했다"고 답변했습니다. 또 '자전거를 타고 다녔냐'는 질문에는 "관사에 비품으로 비치를 해 두고 있다"고 말했습니다.

천 의원이 "(국가철도공단) 상임감사도 이 자전거를 요구해, 상임감사한테도 자전거가 전달됐느냐"고 묻자, 이성해 이사장은 "그렇게 나중에 파악이 됐다"고 답했습니다.

천 의원은 김윤덕 국토교통부 장관에서 관련 상황을 물었고, 김 장관은 "내용을 정확히 파악해서 보고드리겠다"고 말했습니다.

맹성규 국회 국토교통위원장은 "액수의 문제가 아니고 내부적으로 직원들 간 갈등이 있는 상황이 다른 방식으로 표출된 것 같다"면서, "조직을 정비할 필요가 있다"고 말했습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • “철도공단 자전거를 왜 거래업체가 사줘요” [이런뉴스]
    • 입력 2025-08-19 16:42:50
    영상K
국가철도공단이 거래업체에게 이사장이 사용할 자전거를 대신 구매하도록 했다는 의혹이 국회에서 제기됐습니다.

더불어민주당 천준호 의원은 19일 국회 국토교통위 전체회의에서 "이성해 국가철도공단 이사장이 자전거 구매를 지시하자, 직원들이 '비품'으로는 구매할 수 없는 자전거를 거래업체에게 사달라고 요구했다"고 말했습니다.

천 의원은 "정상 구매를 했다면 자전거 구매 신청이나 영수증이 있어야 하는데 확인이 안되는 상황"이라고 지적했습니다. 이어 "거래업체한테 이 자전거를 대신 사 달라고 해서 그것을 이사장에게 제공했다면 거래업체로부터 받은 뇌물로 봐야 되는 것 아니냐"고 따져 물었습니다.

이성해 국가철도공단 이사장은 "비품으로 구매하도록 지시했다"면서도, "구체적인 구매 경위는 알지는 못했다"고 답변했습니다. 또 '자전거를 타고 다녔냐'는 질문에는 "관사에 비품으로 비치를 해 두고 있다"고 말했습니다.

천 의원이 "(국가철도공단) 상임감사도 이 자전거를 요구해, 상임감사한테도 자전거가 전달됐느냐"고 묻자, 이성해 이사장은 "그렇게 나중에 파악이 됐다"고 답했습니다.

천 의원은 김윤덕 국토교통부 장관에서 관련 상황을 물었고, 김 장관은 "내용을 정확히 파악해서 보고드리겠다"고 말했습니다.

맹성규 국회 국토교통위원장은 "액수의 문제가 아니고 내부적으로 직원들 간 갈등이 있는 상황이 다른 방식으로 표출된 것 같다"면서, "조직을 정비할 필요가 있다"고 말했습니다.
김세정
김세정 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[단독] 특검, 김건희 최측근 이종호 ‘증거인멸’ <br>휴대전화 확보

[단독] 특검, 김건희 최측근 이종호 ‘증거인멸’ 휴대전화 확보
경북 청도서 열차에 작업자 치여 …“2명 사망·5명 중경상”

경북 청도서 열차에 작업자 치여 …“2명 사망·5명 중경상”
국회, 노란봉투법 23일·2차 상법개정안 24일 본회의 상정

국회, 노란봉투법 23일·2차 상법개정안 24일 본회의 상정
정성호 법무장관, 남부지검 ‘관봉권 띠지 분실’ 감찰 지시

정성호 법무장관, 남부지검 ‘관봉권 띠지 분실’ 감찰 지시
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.