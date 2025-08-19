“부동산 공급 대책 늦어도 9월 초 발표”

동영상 고정 취소

김윤덕 국토교통부 장관이 이재명 정부 출범 이후 첫 부동산 종합 공급 대책을 늦어도 다음 달엔 발표하겠다고 밝혔습니다.



김 장관은 오늘 국회 국토교통위원회 전체회의에 출석해 부동산 공급 대책을 이르면 이번 달 안에 발표하는 것으로 원칙을 잡고 있다면서도, 시간이 더 걸린다면 늦어도 9월 초에는 발표하겠다고 말했습니다.



향후 발표될 대책에 세제 관련 내용이 포함되는지를 두고는 "일단 공급 대책이 주"라면서도, 세제 혜택과 관련된 금융 문제가 있다면 일부 포함할 수 있다고 했습니다.



