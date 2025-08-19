민주 조작기소특위, 김용 보석 인용에 “늦었지만 사필귀정”

더불어민주당은 법원이 김용 전 민주연구원 부원장의 보석 청구를 받아들인 데 대해 “늦었지만 사필귀정”이라고 밝혔습니다.



민주당 정치검찰 조작기소대응특별위원회는 오늘(19일) 입장문을 내고 “재판부가 김 전 부원장의 보석을 인용했다”며 “매우 상식적인 결정을 내린 재판부의 판단을 환영한다”고 말했습니다.



다만 “이 당연한 결정이 이렇게까지 늦어진 것은 유감스럽다”며 “오랜 기간 구금 상태에서 재판을 받아야 했던 김용 전 부원장에게 심심한 위로의 뜻을 전한다”고 덧붙였습니다.



그러면서 “이제 모든 것이 하나씩 제자리를 찾아갈 것”이라며 “특위는 정치검찰의 억지 수사와 조작 기소로 억울하게 구금되고 재판을 받아야 했던 우리 동지들의 결백함을 끝까지 증명해 내겠다”고 강조했습니다.



민주당 전현희 최고위원도 오늘 페이스북 게시글을 통해 “김용 부원장은 정치검찰의 ‘이재명 죽이기’ 정치 공작의 1호 희생양이었다”며 “무죄를 입증할 과학적 증거도 충분한 만큼, 김용 부원장의 억울함을 풀어줘야 한다”고 주장했습니다.



이재명 대통령의 측근으로 알려진 김 전 부원장은 대장동 일당에게서 금품을 받은 혐의(뇌물수수 혐의)로 재판을 받고 있습니다.



앞서 1·2심 재판부는 김 전 부원장에게 징역 5년을 선고했고, 이후 김 전 부원장과 검찰이 모두 상고해 대법원이 사건을 검토하고 있습니다.



