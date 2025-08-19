한낮엔 폭염…밤에는 열대야

전국 대부분 지역에 폭염특보가 내려진 가운데, 남부지방과 강원동해안, 충남권과 경기 동부 내륙은 체감온도가 35도 안팎까지 치솟았습니다.



밤에도 무더운 날씨가 이어지면서 도심과 해안 지역엔 열대야가 나타나겠습니다.



내일도 오늘만큼 무덥겠고, 새벽부터 오후 사이에는 곳에 따라 소나기가 내리겠습니다.



소나기로 예상되는 비의 양은 수도권과 강원도, 충청·전남권에 5에서 20mm, 제주도에 5에서 40mm 정돕니다.



강원영동과 경북북동산지, 경북동해안에는 초속 15미터 안팎의 강한 바람이 부는 곳도 있겠습니다.



아침 기온은 서울 26도, 강릉 27등 등 전국이 22도에서 27도 사이를 나타내겠고,



낮 기온은 서울 31도, 광주 35도 등 전국이 30도에서 37 사이를 나타내겠습니다.



바다의 물결은 남해 먼바다와 제주도 남쪽 먼바다에서 2미터 안팎으로 비교적 높게 일겠습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!