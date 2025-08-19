단독 ‘3대 특검’ 수사

[단독] 특검, 김건희 최측근 이종호 ‘증거인멸’ 휴대전화 확보

입력 2025.08.19 (17:17) 수정 2025.08.19 (18:43)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

순직해병 사건의 수사 외압 의혹과 임성근 전 해병대 1사단장의 이른바 '구명 로비' 의혹을 수사하고 있는 이명현 특별검사(특검)팀이 이종호 전 블랙펄인베스트 대표 측 증거인멸 정황과 함께, 폐기하려던 휴대전화 실물을 확보했습니다.

KBS 취재를 종합하면, 해병 특검팀은 이종호 전 대표와 측근인 A 씨가 지난달 15일 오후 서울 잠원한강공원 인근에서 이 전 대표의 휴대전화를 파기한 뒤 버린 것을 확인했습니다.

이날은 해병특검팀이 이종호 전 대표의 자택 등을 압수수색 한 닷새 뒤였습니다.

■ "이 씨가 파기하라고 지시"…이종호 측근 진술 확보

수사팀은 이에 이종호 전 대표의 측근인 A 씨를 증거인멸 혐의로 지난 15일 조사했습니다.

A 씨는 최근 특검 조사에서 해당 휴대전화는 과거 이 전 대표가 사용한 것이고, 이 전 대표가 이를 건네주면서 파기하라고 했다는 취지로 진술한 것으로도 전해졌습니다.

특검팀은 A 씨와 이 전 대표에 대한 탐문 조사를 통해 당시 현장을 포착하고, 현장 인근에 있던 CCTV를 통해서도 증거인멸 사실을 확인한 것으로 파악됐습니다.

■ 특검팀, 2022~2023년 사용 추정…포렌식 작업 중

특검팀은 이들이 파손한 뒤 버린 휴대전화를 회수해 포렌식 작업을 하고 있습니다.

해당 휴대전화는 2018년 전후 출시된 모델로, 특검팀은 이 전 대표가 2022~2023년까지 이 휴대전화를 사용하면서 김건희 여사와 임성근 전 사단장 등 주요 관계인들과 연락을 주고받았을 것으로 보고 있습니다.

해당 시기는 도이치모터스 주가 조작과 관련한 수사와 재판이 진행 중이었고, 순직해병 사건이 있었던 시기와도 겹칩니다.

이에 따라 특검팀은 해당 휴대전화에서 이 전 대표가 김건희 여사와 임성근 전 사단장 등 사건 관련인들과 연락을 주고받은 내역을 확인할 가능성을 두고 집중 분석하는 것으로 전해졌습니다.

이 전 대표는, 임 전 사단장 '구명 로비' 의혹 당사자이자 특검팀에서 로비의 창구로 보고 있는 인물입니다.

이 전 대표는 2023년 해병 순직 사건의 초동 조사 때 주요 피의자였던 임 전 사단장에 대해, 김 여사와의 친분을 이용해 혐의자 명단에서 제외해 줬다는 의혹을 받고 있습니다.

이 같은 구명 로비 의혹이 제기된 단체 대화방 '멋쟁해병'의 참여자이기도 했습니다.

이 전 대표는 이와 함께 도이치모터스 주가조작 사건에서도, 이 전 대표가 김건희 여사의 계좌를 관리해 '핵심 인물'로 꼽힙니다.

다만 이 전 대표는 김건희 여사와의 친분을 부인하고 있습니다.

■ '증거인멸교사' 적용 검토…"과거 압수수색 받은 휴대전화"

특검팀은 A 씨를 입건한 데 이어 이 전 대표에 대해서도 증거인멸 교사 혐의로 수사를 검토하고 있습니다.

이 전 대표 측은 해당 휴대전화는 과거 도이치모터스 주가 조작 사건에서 한 차례 압수수색을 한 적이 있는 것이라고 주장했습니다.

또 해당 휴대전화는 7월 10일 특검팀의 압수수색 이후 새 휴대전화를 개통하기 전까지만 사용한 휴대전화라면서 증거인멸 의혹을 부인했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • [단독] 특검, 김건희 최측근 이종호 ‘증거인멸’ 휴대전화 확보
    • 입력 2025-08-19 17:17:29
    • 수정2025-08-19 18:43:24
    단독
순직해병 사건의 수사 외압 의혹과 임성근 전 해병대 1사단장의 이른바 '구명 로비' 의혹을 수사하고 있는 이명현 특별검사(특검)팀이 이종호 전 블랙펄인베스트 대표 측 증거인멸 정황과 함께, 폐기하려던 휴대전화 실물을 확보했습니다.

KBS 취재를 종합하면, 해병 특검팀은 이종호 전 대표와 측근인 A 씨가 지난달 15일 오후 서울 잠원한강공원 인근에서 이 전 대표의 휴대전화를 파기한 뒤 버린 것을 확인했습니다.

이날은 해병특검팀이 이종호 전 대표의 자택 등을 압수수색 한 닷새 뒤였습니다.

■ "이 씨가 파기하라고 지시"…이종호 측근 진술 확보

수사팀은 이에 이종호 전 대표의 측근인 A 씨를 증거인멸 혐의로 지난 15일 조사했습니다.

A 씨는 최근 특검 조사에서 해당 휴대전화는 과거 이 전 대표가 사용한 것이고, 이 전 대표가 이를 건네주면서 파기하라고 했다는 취지로 진술한 것으로도 전해졌습니다.

특검팀은 A 씨와 이 전 대표에 대한 탐문 조사를 통해 당시 현장을 포착하고, 현장 인근에 있던 CCTV를 통해서도 증거인멸 사실을 확인한 것으로 파악됐습니다.

■ 특검팀, 2022~2023년 사용 추정…포렌식 작업 중

특검팀은 이들이 파손한 뒤 버린 휴대전화를 회수해 포렌식 작업을 하고 있습니다.

해당 휴대전화는 2018년 전후 출시된 모델로, 특검팀은 이 전 대표가 2022~2023년까지 이 휴대전화를 사용하면서 김건희 여사와 임성근 전 사단장 등 주요 관계인들과 연락을 주고받았을 것으로 보고 있습니다.

해당 시기는 도이치모터스 주가 조작과 관련한 수사와 재판이 진행 중이었고, 순직해병 사건이 있었던 시기와도 겹칩니다.

이에 따라 특검팀은 해당 휴대전화에서 이 전 대표가 김건희 여사와 임성근 전 사단장 등 사건 관련인들과 연락을 주고받은 내역을 확인할 가능성을 두고 집중 분석하는 것으로 전해졌습니다.

이 전 대표는, 임 전 사단장 '구명 로비' 의혹 당사자이자 특검팀에서 로비의 창구로 보고 있는 인물입니다.

이 전 대표는 2023년 해병 순직 사건의 초동 조사 때 주요 피의자였던 임 전 사단장에 대해, 김 여사와의 친분을 이용해 혐의자 명단에서 제외해 줬다는 의혹을 받고 있습니다.

이 같은 구명 로비 의혹이 제기된 단체 대화방 '멋쟁해병'의 참여자이기도 했습니다.

이 전 대표는 이와 함께 도이치모터스 주가조작 사건에서도, 이 전 대표가 김건희 여사의 계좌를 관리해 '핵심 인물'로 꼽힙니다.

다만 이 전 대표는 김건희 여사와의 친분을 부인하고 있습니다.

■ '증거인멸교사' 적용 검토…"과거 압수수색 받은 휴대전화"

특검팀은 A 씨를 입건한 데 이어 이 전 대표에 대해서도 증거인멸 교사 혐의로 수사를 검토하고 있습니다.

이 전 대표 측은 해당 휴대전화는 과거 도이치모터스 주가 조작 사건에서 한 차례 압수수색을 한 적이 있는 것이라고 주장했습니다.

또 해당 휴대전화는 7월 10일 특검팀의 압수수색 이후 새 휴대전화를 개통하기 전까지만 사용한 휴대전화라면서 증거인멸 의혹을 부인했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
김지숙 기자
이호준 기자

이 기사가 좋으셨다면

이슈

‘3대 특검’ 수사

더보기
“행안부 장관은 특.히.”…내란특검이 이상민 기소하며 한 말 [지금뉴스]

“행안부 장관은 특.히.”…내란특검이 이상민 기소하며 한 말 [지금뉴스]
‘통일교 청탁’ 건진법사 전성배 모레 구속영장 심사

‘통일교 청탁’ 건진법사 전성배 모레 구속영장 심사
조지호 측 “경찰, 군과 달리 계엄 공모 안 해”

조지호 측 “경찰, 군과 달리 계엄 공모 안 해”
[단독]김건희 여사, 특검 조사 당일 대면 진료 신청…“정신건강 좋지 않아”

[단독]김건희 여사, 특검 조사 당일 대면 진료 신청…“정신건강 좋지 않아”

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

내란특검, 이상민 전 행정안전부 장관 구속기소

내란특검, 이상민 전 행정안전부 장관 구속기소
[단독] 특검, 김건희 최측근 이종호 ‘증거인멸’ 휴대전화 확보

[단독] 특검, 김건희 최측근 이종호 ‘증거인멸’ 휴대전화 확보
경북 청도서 열차에 작업자 치여…“2명 사망·5명 중경상”

경북 청도서 열차에 작업자 치여…“2명 사망·5명 중경상”
한덕수 전 총리 2차 소환…<br>김건희 “내일 불출석”

한덕수 전 총리 2차 소환…김건희 “내일 불출석”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.