사회

“인천 제3연륙교 통행료 완전 무료화해야”…배준영 의원 등 헌법소원 청구

입력 2025.08.19 (17:25) 수정 2025.08.19 (17:39)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

인천 영종도를 연결하는 3번째 다리인 제3연륙교의 통행료 완전 무료화를 위해 국민의힘 배준영 의원(인천 중구·강화군·옹진군)이 헌법소원을 청구했습니다.

배준영 의원은 오늘(19일) 지역 주민 10명이 함께 서명한 헌법재판소 심판청구서에서 “제3연륙교의 통행료를 받는 것은 지역 주민들에게 이중 부담을 안겨 헌법이 보장한 평등권, 재산권, 과잉금지 원칙을 침해한다”고 주장했습니다.

또, “제3연륙교는 인천 영종과 청라 주민들이 아파트 분양 대금에 다리 건설비용을 이미 부담했기 때문에 사실상 재정도로이고, 민자도로와는 다르게 취급해야 한다”며, “유료도로를 설치할 때 반드시 무료도로를 둬야 한다는 유료도로법의 취지에도 어긋난다”고 지적했습니다.

그러나, 국토교통부는 영종대교와 인천대교 등 기존 유료도로의 손실 부담금을 보전해 주는 부담 때문에 올해 말 개통할 예정인 제3연륙교의 유료화 방안을 논의하고 있습니다.

현재 인천 영종도와 육지를 연결하는 영종대교와 인천대교는 모두 유료로 운영하고 있고, 제3연륙교는 길이 4.68㎞, 폭 30m에 왕복 6차로 규모로 올 연말 완공될 예정입니다.

[사진 출처 : 배준영 의원실 제공]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • “인천 제3연륙교 통행료 완전 무료화해야”…배준영 의원 등 헌법소원 청구
    • 입력 2025-08-19 17:25:45
    • 수정2025-08-19 17:39:03
    사회
인천 영종도를 연결하는 3번째 다리인 제3연륙교의 통행료 완전 무료화를 위해 국민의힘 배준영 의원(인천 중구·강화군·옹진군)이 헌법소원을 청구했습니다.

배준영 의원은 오늘(19일) 지역 주민 10명이 함께 서명한 헌법재판소 심판청구서에서 “제3연륙교의 통행료를 받는 것은 지역 주민들에게 이중 부담을 안겨 헌법이 보장한 평등권, 재산권, 과잉금지 원칙을 침해한다”고 주장했습니다.

또, “제3연륙교는 인천 영종과 청라 주민들이 아파트 분양 대금에 다리 건설비용을 이미 부담했기 때문에 사실상 재정도로이고, 민자도로와는 다르게 취급해야 한다”며, “유료도로를 설치할 때 반드시 무료도로를 둬야 한다는 유료도로법의 취지에도 어긋난다”고 지적했습니다.

그러나, 국토교통부는 영종대교와 인천대교 등 기존 유료도로의 손실 부담금을 보전해 주는 부담 때문에 올해 말 개통할 예정인 제3연륙교의 유료화 방안을 논의하고 있습니다.

현재 인천 영종도와 육지를 연결하는 영종대교와 인천대교는 모두 유료로 운영하고 있고, 제3연륙교는 길이 4.68㎞, 폭 30m에 왕복 6차로 규모로 올 연말 완공될 예정입니다.

[사진 출처 : 배준영 의원실 제공]
박재우
박재우 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

내란특검, 이상민 전 행정안전부 장관 구속기소

내란특검, 이상민 전 행정안전부 장관 구속기소
[단독] 특검, 김건희 최측근 이종호 ‘증거인멸’ 휴대전화 확보

[단독] 특검, 김건희 최측근 이종호 ‘증거인멸’ 휴대전화 확보
경북 청도서 열차에 작업자 치여…“2명 사망·5명 중경상”

경북 청도서 열차에 작업자 치여…“2명 사망·5명 중경상”
한덕수 전 총리 2차 소환…<br>김건희 “내일 불출석”

한덕수 전 총리 2차 소환…김건희 “내일 불출석”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.