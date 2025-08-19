합참의장·연합사령관, UFS 기간 군사정보지원작전 점검

김명수 합참의장과 제이비어 브런슨 한미연합사령관은 '을지 자유의 방패'(UFS) 연습 이틀째인 오늘(19일) 연합군사정보지원작전구성군사령부(연정사)를 방문해 작전 수행체계를 점검하고 한미 장병을 격려했습니다.



김 의장은 "현대전에서 군사정보 지원작전은 선승구전(먼저 승리를 확보한 후 전투에 임함)을 달성하는 결정적 요체임을 명심하고, 비물리적 영역을 포함한 전 영역에서 유리한 작전환경을 조성하기 위한 임무수행으로 전장의 주도권을 확보하는 데 핵심적 역할을 다해달라"고 당부했습니다.



또 "연정사는 연합구성군사령부로서 한미 간 긴밀한 수직·수평적 소통을 통해 연합작전 수행 능력을 극대화할 수 있도록 노력해달라"고 강조했습니다.



브런슨 사령관은 "한미동맹은 적이 가진 어떤 것과도 맞설 수 있는 우리의 비대칭적 우위"라며 "양국의 연합정보지원작전은 정보환경에서 효과적으로 대응할 수 있게 하고, 동맹의 관측·탐지·이해·실행 능력을 강화한다"고 말했습니다.



이어 "우리의 훈련은 복합적이며 연합·합동·전 영역 차원에서 이뤄지고 있어 어떠한 도전에도 대비할 수 있는 태세를 보장한다. 오늘 우리가 훈련하는 방식이 곧 오늘 밤 싸울 수 있는 능력과 내일 승리할 수 있는 힘의 토대가 된다"고 했습니다.



오늘 현장 방문은 전시 연합군사정보지원작전의 능력과 작전 수행체계를 점검하기 위한 한미 공동 지휘 활동의 일환으로 실시됐습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 합참 제공]



