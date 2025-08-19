인천항에 사이버공격·적 침투 상황 가정해 방호 훈련

해군 인천해역방어사령부(인방사)는 오늘(19일) 을지 자유의 방패(UFS·을지프리덤실드) 연습의 하나로 국가중요시설인 인천항 크루즈터미널에서 통합 항만 방호 훈련을 했습니다.



훈련에는 인천항만공사와 육군 17사단 예하 102여단, 9공수여단, 수도군단 10화생방대대, 중부해경청, 관내 경찰·소방서 등도 참가했습니다.



훈련은 인천신항 자동화 항만운영시스템에 대한 원인 미상의 사이버 공격에 이어, 인천항 크루즈터미널을 향한 적 고속단정의 해상침투가 포착된 상황을 가정해 시작됐습니다.



인방사는 시나리오에 따라 항만경비정과 고속단정을 투입해 해상 차단선을 구축, 육군과 함께 합동작전으로 적을 격멸했습니다.



이어 해양실습선 한나래호 나포 및 크루즈터미널 내부 인질극 상황 발생에 따라 인방사 해상 전력과 특임대, 해경 특공대, 9공수여단 특전대원들이 투입돼 적들을 소탕했습니다.



크루즈터미널 상공에서는 적 드론의 생화학 공격 및 무인기 자폭 공격이 이어졌습니다.



인방사 화생방지원대와 수도군단 10화생방대대는 오염지역을 제독했고, 송도 소방서와 인방사 소방 전력들은 무인기 자폭 공격으로 인한 화재를 진압했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 인천항만공사 제공]



