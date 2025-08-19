[크랩] ‘동네 빌런’됐다는 저커버그…‘1억 달러 왕국’이 뭐길래
입력 2025.08.19 (18:01)
메타 최고경영자인 마크 저커버그가 이웃들에게 수년째 민폐를 끼치고 있다는 폭로가 나왔습니다.
낮에는 공사, 밤에는 파티로 인한 소음에 시달리고 있다는 건데요.
"좀 조용히 해달라"는 이웃 요청에 저커버그가 '노이즈 캔슬링 헤드폰'을 선물했다는 증언까지 나왔습니다.
억만장자 저커버그와 이웃들 사이에 대체 무슨 일이 있었던 건지, 크랩이 그 전말을 정리해 봤습니다.
https://youtu.be/qAK2soV0Df0
김소영 기자 sos@kbs.co.kr김소영 기자의 기사 모음
