경북 청도서 열차에 작업자 치여…“2명 사망·5명 중경상”

입력 2025.08.19 (18:07) 수정 2025.08.19 (18:22)

[앵커]

무궁화호 열차가 철로 점검에 나선 근로자들을 잇따라 치면서 2명이 숨지고 5명이 중경상을 입는 사고가 발생했습니다.

작업 중 안전조치가 제대로 이뤄졌는지 경찰이 조사에 나섰습니다.

류재현 기자가 보도합니다.

[리포트]

오늘 오전 10시 50분쯤 경북 청도군 경부선 철로에서 동대구역을 출발해 경남 진주로 향하던 무궁화호 열차가 선로 안전 점검을 하던 작업자들을 잇따라 치었습니다.

이 사고로 구조물 안전업체 직원 2명이 숨지고, 코레일 직원 등 5명이 중경상을 입었습니다.

작업자들은 경부선 철도 남성현역에서 청도역 구간의 비탈면 구조물 폭우 피해를 점검하기 위해 이동 중이었습니다.

이 과정에서 작업자들이 열차를 피하지 못하고 사고가 난 것으로 추정됩니다.

[노천대/경북 청도소방서 예방안전과장 : "작업자들이 도보로 이동 중인 상황이고 열차는 뒤에서 오는 중으로 그렇게 발생한 상황으로 저희들은 파악하고 있습니다."]

코레일 측은 최근 청도 지역에 비가 많이 와 시설물 점검을 하던 중이었다며 정확한 사고 경위를 조사 중이라고 밝혔습니다.

[노영수/코레일 대구본부 안전관리팀장 : "원래 규정은 차단 승인을 받고 작업 책임자가 문을 열고 들어가서 작업 현장까지 이동할 예정이었는데 거기까지는 문제가 없었습니다. 이동 방법에 대해서는 저희가 지금 현재 파악중이고요."]

경찰은 작업자들이 열차 운행 사실을 미리 통보받았는지, 코레일과 구조물 업체가 안전조치를 제대로 이행했는지 조사하고 있습니다.

국토교통부는 현장에 초기대응팀을 파견했다며, 위법 사항 발견 시 무관용 원칙에 따라 엄중히 조치하겠다고 밝혔습니다.

KBS 뉴스 류재현입니다.

