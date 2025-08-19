사회

70대 노인 폭행하고 경찰에 흉기 들이댄 30대 체포

입력 2025.08.19 (18:24) 수정 2025.08.19 (18:44)

﻿이웃에 사는 노인을 폭행하고, 출동한 경찰관에게 흉기를 들이댄 30대 남성이 체포됐습니다.

서울 은평경찰서는 오늘(19일) 특수폭행과 특수공무집행방해 등 혐의로 30대 정 모 씨를 현행범으로 붙잡아 조사하고 있다고 밝혔습니다.

정 씨는 오늘 오전 8시쯤 서울 은평구 대조동의 한 거리에서 이웃인 70대 남성의 얼굴과 목, 어깨 등을 폭행한 뒤 흉기로 위협한 혐의를 받습니다.

또 신고를 받고 출동한 경찰관에게 흉기를 들이댄 뒤 집으로 들어가 저항하기도 했습니다.

정 씨는 "자신이 스토킹을 당해서 흉기를 가지고 있다"고 경찰에 진술한 것으로 알려졌습니다.

KBS / 대표전화 02-781-1000
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved.

