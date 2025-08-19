대구 북구 3공단 공장서 불, 30분 만에 초진

오늘(19일) 오후 5시 40분쯤 대구 노원동 3공단에 있는 한 공장에서 불이 났습니다.



소방 당국은 차량 40여 대와 인력 백여 명을 투입해 화재 발생 30여 분만인 6시 10분쯤 큰 불길을 잡았습니다.



현재까지 인명 피해는 없는 것으로 확인됐습니다.



경찰과 소방 당국은 진화 작업이 완전히 마무리되는 대로 화재 원인과 피해 규모 등을 조사할 계획입니다.



[사진 출처 : 대구소방안전본부 제공]



