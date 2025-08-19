UN 출신 최정원 스토킹 혐의 입건…법원이 다급하게 내린 조치가 [지금뉴스]

동영상 고정 취소

그룹 UN 출신 배우 최정원이 스토킹 혐의로 경찰 수사를 받고 있습니다.



19일 서울 중부경찰서는 스토킹 범죄 처벌법 위반 혐의로 최 씨를 입건했으며, 법원에 긴급 응급조치를 신청해 전날 승인받았습니다.



최 씨는 최근 알고 지내던 여성의 집에 흉기를 들고 찾아간 혐의 등을 받는 것으로 전해졌습니다.



긴급 응급조치는 스토킹 가해자에게 피해자 주거지 100ｍ 내 접근금지와 전기통신을 이용한 접근금지를 명령하는 조치입니다.



위반할 경우 1천만 원 이하의 과태료 처분을 받을 수 있습니다.



경찰은 "정확한 사건 경위를 파악 중"이라고 밝혔습니다.



최정원은 2022년에도 사생활 논란을 일으켰는데, 이후 소속사 없이 연예 활동을 중단한 상태입니다.



(영상편집: 홍지윤)



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!