러 국방부 “동해 상공서 전략폭격기 작전 비행 수행”

핵무기 탑재가 가능한 러시아군의 장거리 전략 폭격기가 동해 상공에서 작전을 수행했다고 로이터통신이 현지시간 19일 보도했습니다.



보도에 따르면 러시아 국방부는 텔레그램에서 Tu-95MS 장거리 전략 미사일 수송기가 동해 중립 수역 상공에서 계획했던 비행을 수행했다고 밝혔습니다. 러시아 국방부 발표에는 동해가 일본해로 표기됐습니다.



러시아 국방부는 “비행 지속 시간은 6시간이었다”며 “Su-35S, Su-30SM 전투기가 호위했다”고 덧붙였습니다.



또 “장거리 비행 승무원들이 정기적으로 북극, 북대서양, 태평양, 북해·발트해 상공을 비행한다”며 러시아 공군의 모든 비행은 영공에 대한 국제법을 엄격하게 준수한다“고 밝혔습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 러시아국방부 텔레그램 캡처]



