사회

‘2명 사상’ 평택 힐스테이트 추락사고 타워크레인기사 영장 기각

입력 2025.08.19 (18:39) 수정 2025.08.19 (20:05)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

지난 3월 현대엔지니어링이 시공하는 아파트 신축 공사 현장에서 근로자 2명이 다치거나 숨진 사고와 관련해 타워크레인 기사에 대해 신청된 구속영장이 기각됐습니다.

수원지법 평택지원은 오늘(19일) 업무상 과실치사상 혐의를 받는 50대 타워크레인 기사 A 씨에 대한 영장실질심사를 열고, A 씨에 대한 사전구속영장을 기각했습니다.

법원은 기각 사유로 “피의자의 주거가 분명하고, 주된 증거가 수집됐다”며 “피의자가 과실을 인정하고 있고, 피해자 가족과의 합의에 노력하겠다고 다짐했다”고 밝혔습니다.

A 씨는 지난 3월 경기도 평택시 화양도시개발구역 내 힐스테이트 아파트 신축 현장에서 하청업체 소속 50대 근로자 2명이 잇달아 추락해 죽거나 다친 사고와 관련해, 당시 신호수의 작업 완료 무전이 없었는데도 타워크레인을 작동해 사고를 낸 혐의를 받고 있습니다.

사고는 공사 중인 아파트 외벽의 ‘갱폼’(Gang Form·건물 외부 벽체에 설치하는 대형 거푸집)을 타워크레인을 이용해 해체하는 과정에서 발생했습니다.

가로·세로 길이가 6ｍ·11ｍ, 무게가 1.3t에 달하는 갱폼은 철제 고리로 타워크레인에 연결해 지상으로 내리는데, 고리를 다 풀기도 전에 A 씨가 크레인을 작동하면서 근로자 한 명이 3ｍ 높이에서 떨어져 전치 6주의 부상을 입었고, 이어 6ｍ 높이에서 다른 근로자가 추락해 숨졌습니다.

경찰은 A 씨가 주의 의무를 다하지 않아 사고를 유발했다고 판단해 사전구속영장을 신청했지만, 법원이 영장을 기각함에 따라 조만간 A 씨를 불구속 상태로 검찰에 송치할 예정입니다.

아울러 함께 입건한 현대엔지니어링과 하청업체 현장소장도 같은 날 검찰에 송치할 계획입니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • ‘2명 사상’ 평택 힐스테이트 추락사고 타워크레인기사 영장 기각
    • 입력 2025-08-19 18:39:38
    • 수정2025-08-19 20:05:36
    사회
지난 3월 현대엔지니어링이 시공하는 아파트 신축 공사 현장에서 근로자 2명이 다치거나 숨진 사고와 관련해 타워크레인 기사에 대해 신청된 구속영장이 기각됐습니다.

수원지법 평택지원은 오늘(19일) 업무상 과실치사상 혐의를 받는 50대 타워크레인 기사 A 씨에 대한 영장실질심사를 열고, A 씨에 대한 사전구속영장을 기각했습니다.

법원은 기각 사유로 “피의자의 주거가 분명하고, 주된 증거가 수집됐다”며 “피의자가 과실을 인정하고 있고, 피해자 가족과의 합의에 노력하겠다고 다짐했다”고 밝혔습니다.

A 씨는 지난 3월 경기도 평택시 화양도시개발구역 내 힐스테이트 아파트 신축 현장에서 하청업체 소속 50대 근로자 2명이 잇달아 추락해 죽거나 다친 사고와 관련해, 당시 신호수의 작업 완료 무전이 없었는데도 타워크레인을 작동해 사고를 낸 혐의를 받고 있습니다.

사고는 공사 중인 아파트 외벽의 ‘갱폼’(Gang Form·건물 외부 벽체에 설치하는 대형 거푸집)을 타워크레인을 이용해 해체하는 과정에서 발생했습니다.

가로·세로 길이가 6ｍ·11ｍ, 무게가 1.3t에 달하는 갱폼은 철제 고리로 타워크레인에 연결해 지상으로 내리는데, 고리를 다 풀기도 전에 A 씨가 크레인을 작동하면서 근로자 한 명이 3ｍ 높이에서 떨어져 전치 6주의 부상을 입었고, 이어 6ｍ 높이에서 다른 근로자가 추락해 숨졌습니다.

경찰은 A 씨가 주의 의무를 다하지 않아 사고를 유발했다고 판단해 사전구속영장을 신청했지만, 법원이 영장을 기각함에 따라 조만간 A 씨를 불구속 상태로 검찰에 송치할 예정입니다.

아울러 함께 입건한 현대엔지니어링과 하청업체 현장소장도 같은 날 검찰에 송치할 계획입니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
김보담
김보담 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

경북 청도서 열차에 작업자 치여 …“2명 사망<br>·5명 중경상”

경북 청도서 열차에 작업자 치여 …“2명 사망·5명 중경상”
한덕수 전 총리 2차 소환…<br>김건희 “내일 불출석”

한덕수 전 총리 2차 소환…김건희 “내일 불출석”
건진법사 ‘관봉권’ 추적단서 <br>유실한 검찰…대검, 감찰 착수

건진법사 ‘관봉권’ 추적단서 유실한 검찰…대검, 감찰 착수
[단독] 특검, 김건희 최측근 <br>이종호 ‘증거인멸’ 휴대전화 확보

[단독] 특검, 김건희 최측근 이종호 ‘증거인멸’ 휴대전화 확보
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.