강훈식 “측근·실세 인사 없다…적법 시스템으로 검증”

강훈식 대통령비서실장은 정부 인사 체계와 관련해 “측근·실세 인사는 없다”고 밝혔습니다.



강 비서실장은 오늘(19일) 용산 대통령실에서 열린 기자간담회에서 ‘인사 과정에서 특정 비서관이 영향력을 많이 행사한다는 얘기가 있는데 사실인지’라는 질문에 이같이 답했습니다.



그러면서 “대통령비서실장이 인사위원장이고, 인사위원회는 가동 중”이라며 “적법한 절차와 시스템에 의해 인사가 검증되고 있다는 말씀을 드린다”고 강조했습니다.



이어 “인사위원장은 저인데, 제가 패싱 돼서 혹시 그런 일들이 벌어진다는 뜻인가 생각하게 되는데, 그런 일은 전혀 없다”며 “각 수석실과 각 수석의 의견을 경청하고 여러 가지 종합해서 적법 절차로 판단해서 하고 있다”고 강조했습니다.



강훈식 비서실장은 ‘특별감찰관 임명이 늦어지고 있다’는 지적에는 “안에 회초리가 있어야 잘못된 거를 지적받고 대통령실이 공공기능에 맞게 투명하게 활동할 수 있다”며 임명을 하게 될 것이라고 밝혔습니다.



그러면서 “임명 절차, 발굴 절차가 지지부진한 측면이 있는 거 같지만, 진행이 안 되는 건 아니다”며 “우리는 이거를 해야 한다고 생각하고 있고 받아들일 준비를 하고 있다”고 말했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



