무궁화호 열차, 선로 작업자들 치어…7명 사상



오늘 오전 동대구역에서 경남 진주로 향하던 무궁화호 열차가 폭우 피해 점검을 위해 이동하던 작업자들을 잇따라 치었습니다. 이 사고로 구조물 안전업체 직원 2명이 숨지고, 코레일 직원 등 5명이 다쳤습니다. 경찰은 안전조치 이행 여부를 조사하고 있습니다.



한덕수 2차 조사…김건희 “내일 불출석”



한덕수 전 국무총리가 피의자 신분으로 특검에 재소환됐습니다. 한 전 총리는 비상 계엄 선포, 계엄 해제 의결 방해에 가담·방조한 혐의를 받고 있습니다. 김건희 여사가 내일로 예정된 소환 조사에 건강상 출석할 수 없다고 하자 특검은 모레 출석하라고 통보했습니다.



‘건진법사 돈다발’ 추적 단서 분실 파문 확산



'건진법사' 전성배 씨에게서 압수한 한국은행 '관봉권'의 띠지 등 현금 흐름을 추적할 단서가 검찰 수사과정에서 사라졌다는 KBS 보도 이후 파장이 커지고 있습니다. 법무부 장관이 진상파악을 위한 모든 조치를 취하라고 지시했고 검찰은 즉각 감찰에 착수했습니다.



“우크라 안전 보장”…‘영토 교환’ 입장 차



트럼프 미국 대통령이 미군 주둔 가능성까지 시사하며 우크라이나 안전 보장 조치를 마련하겠다고 밝혔습니다. 영토 교환 필요성도 언급했는데 젤렌스키는 영토 교환은 푸틴 러시아 대통령을 포함한 3자 회담에서 논의될 문제라며 선을 그었습니다.



