광주·전남 특별지방단체 추진…27일 선포식

정부의 '5극 3특' 발전 전략에 따라 광주시와 전라남도가 '특별지방자치단체'를 구성하기로 하고 27일 선포식을 엽니다.



김영록 전라남도지사는 오늘 기자간담회에서 이 같이 밝히고 새 정부의 국정과제 방향에 따라 광주와 전남이 조속한 시일 안에 특별지자체를 구성하고 장기적으로 행정통합도 추진할 계획이라고 설명했습니다.



김 지사는 또 전남의 비교 우위 자원을 살려 '전남 에너지·해양 특화도시 특별법' 제정에도 적극 나서기로 했다고 덧붙였습니다.



