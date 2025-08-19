뉴스7(부산)

땅꺼짐 주민 보상 요구…집단 소송 가능성

입력 2025.08.19 (19:05) 수정 2025.08.19 (20:07)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

[뉴스7 부산 헤드라인]

[뉴스7 부산 헤드라인]
부산 2호 중대재해 ‘감형’…노동계 반발

부산 2호 중대재해 ‘감형’…노동계 반발

다음
[앵커]

부산도시철도 사상~하단선 공사 현장 일대에선 땅꺼짐 현상이 최근 3년간 15차례나 발생했습니다.

주변 주택과 상가에 균열과 누수 피해까지 이어지면서 주민들이 직접 보상을 요구하고 나섰습니다.

최위지 기자가 취재했습니다.

[리포트]

부산 도시철도 사상~하단선 공사 현장과 맞닿은 상가 건물.

지하 벽면 곳곳에 균열이 생겼고, 천장은 일부 내려앉았습니다.

[김영아/피해 건물 주인 : "(그동안) 문제가 없었는데 공사를 하면서부터 굉장히 불안하고 피해가 큽니다."]

이 같은 피해를 호소하는 주민 수십 명이 부산교통공사에 보상을 요구하고 나섰습니다.

[변형대/피해 주민 : "근본적인 원인이 도시철도 공사 때문이잖아요. 파니까, 물이 빠지니까 무너지기 때문에 균열이 가고 땅이 갈라진 거예요."]

이에 대해 부산교통공사는 보험사를 통해 굴착이 끝난 구간부터 보상하겠다고 밝혔습니다.

[최의식/부산교통공사 시설공사처장 : "건설공사보험으로 처리하는 부분은 저희 교통공사에서 적극 지원해서 주민 여러분들이 입은 피해가 최소화될 수 있도록…."]

하지만 보상이 원만히 이뤄질지는 불투명합니다.

보험사 손해사정 과정에서 '공사와 연관이 없다'고 결론 나면, 보상이 제한될 수 있기 때문입니다.

[성기정/피해 상인 : "교통공사가 잘못했다. 수도가 잘못됐다. 여기는 우리 책임이 아니다. 저기는 우리 책임이 아니다. 서로 미루던데요."]

부산시는 늦어도 다음 달까지 원인 조사 결과와 대책을 내놓겠다고 했습니다.

[하치덕/부산시 철도시설과장 : "사고 조사위원회와 부산시 감사에서 결과를 도출해서 그 대책과 아울러서 발표할 예정이기 때문에 조금 더 지켜봐 주시면…."]

사상~하단선 공사는 기간이 1년 연장돼 완공이 2027년으로 미뤄졌습니다.

피해가 커질 수 있다는 우려 속에, 주민들은 집단 소송까지 거론하고 있습니다.

KBS 뉴스 최위지입니다.

촬영기자:장준영

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 땅꺼짐 주민 보상 요구…집단 소송 가능성
    • 입력 2025-08-19 19:05:49
    • 수정2025-08-19 20:07:18
    뉴스7(부산)
[앵커]

부산도시철도 사상~하단선 공사 현장 일대에선 땅꺼짐 현상이 최근 3년간 15차례나 발생했습니다.

주변 주택과 상가에 균열과 누수 피해까지 이어지면서 주민들이 직접 보상을 요구하고 나섰습니다.

최위지 기자가 취재했습니다.

[리포트]

부산 도시철도 사상~하단선 공사 현장과 맞닿은 상가 건물.

지하 벽면 곳곳에 균열이 생겼고, 천장은 일부 내려앉았습니다.

[김영아/피해 건물 주인 : "(그동안) 문제가 없었는데 공사를 하면서부터 굉장히 불안하고 피해가 큽니다."]

이 같은 피해를 호소하는 주민 수십 명이 부산교통공사에 보상을 요구하고 나섰습니다.

[변형대/피해 주민 : "근본적인 원인이 도시철도 공사 때문이잖아요. 파니까, 물이 빠지니까 무너지기 때문에 균열이 가고 땅이 갈라진 거예요."]

이에 대해 부산교통공사는 보험사를 통해 굴착이 끝난 구간부터 보상하겠다고 밝혔습니다.

[최의식/부산교통공사 시설공사처장 : "건설공사보험으로 처리하는 부분은 저희 교통공사에서 적극 지원해서 주민 여러분들이 입은 피해가 최소화될 수 있도록…."]

하지만 보상이 원만히 이뤄질지는 불투명합니다.

보험사 손해사정 과정에서 '공사와 연관이 없다'고 결론 나면, 보상이 제한될 수 있기 때문입니다.

[성기정/피해 상인 : "교통공사가 잘못했다. 수도가 잘못됐다. 여기는 우리 책임이 아니다. 저기는 우리 책임이 아니다. 서로 미루던데요."]

부산시는 늦어도 다음 달까지 원인 조사 결과와 대책을 내놓겠다고 했습니다.

[하치덕/부산시 철도시설과장 : "사고 조사위원회와 부산시 감사에서 결과를 도출해서 그 대책과 아울러서 발표할 예정이기 때문에 조금 더 지켜봐 주시면…."]

사상~하단선 공사는 기간이 1년 연장돼 완공이 2027년으로 미뤄졌습니다.

피해가 커질 수 있다는 우려 속에, 주민들은 집단 소송까지 거론하고 있습니다.

KBS 뉴스 최위지입니다.

촬영기자:장준영
최위지
최위지 기자

이 기사가 좋으셨다면

부산-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

작업계획서에는 ‘선로 옆으로 이동’…지침 왜 어겼나?

작업계획서에는 ‘선로 옆으로 이동’…지침 왜 어겼나?
고속도로 붕괴 “전도방지시설 <br>임의제거가 주요 원인”

고속도로 붕괴 “전도방지시설 임의제거가 주요 원인”
잇단 대화 손짓에도 ‘핵무력<br> 강화’로 응답…의도는?

잇단 대화 손짓에도 ‘핵무력 강화’로 응답…의도는?
“한덕수도 ‘내란 공범’”…이상민 전 장관 구속기소

“한덕수도 ‘내란 공범’”…이상민 전 장관 구속기소
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.