[이슈톡] 신종 사기 ‘통장 묶기’ 기승…예방법은?

입력 2025.08.19 (19:08)

[앵커]

앞서 보신 것처럼 제주에서도 돈을 입금한 뒤 계좌를 정지시키는 신종 피싱의 일종인 '통장 묶기' 범죄가 확산하고 있습니다.

범죄 특징과 예방법을 동국대학교 경찰행정학과 이윤호 교수 전화 연결해 알아보겠습니다.

교수님, 안녕하십니까?

우선 통장 묶기란, 어떤 사기인가요.

[앵커]

가장 큰 문제가 통장 묶기 피해를 보아도, 계좌를 푸는 방법과 절차가 매우 까다롭다고요?

[앵커]

그렇다면 피해를 입었을 때 어떻게 대처해야 하는지, 또 예방법이 무엇일까요.

[앵커]

네, 폭염에 경기도 어려운데 이런 신종 사기까지 우리 도민 힘들게 하네요.

저희 7시 뉴스에서 알려드린 예방법과 대처법 숙지하시고 추가 피해 없으시길 바랍니다.

오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다.

교수님, 연결 고맙습니다.

[앵커]

앞서 보신 것처럼 제주에서도 돈을 입금한 뒤 계좌를 정지시키는 신종 피싱의 일종인 '통장 묶기' 범죄가 확산하고 있습니다.

범죄 특징과 예방법을 동국대학교 경찰행정학과 이윤호 교수 전화 연결해 알아보겠습니다.

교수님, 안녕하십니까?

우선 통장 묶기란, 어떤 사기인가요.

[앵커]

가장 큰 문제가 통장 묶기 피해를 보아도, 계좌를 푸는 방법과 절차가 매우 까다롭다고요?

[앵커]

그렇다면 피해를 입었을 때 어떻게 대처해야 하는지, 또 예방법이 무엇일까요.

[앵커]

네, 폭염에 경기도 어려운데 이런 신종 사기까지 우리 도민 힘들게 하네요.

저희 7시 뉴스에서 알려드린 예방법과 대처법 숙지하시고 추가 피해 없으시길 바랍니다.

오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다.

교수님, 연결 고맙습니다.
공지·정정

