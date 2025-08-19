[이슈톡] 신종 사기 ‘통장 묶기’ 기승…예방법은?
입력 2025.08.19 (19:08) 수정 2025.08.19 (20:02)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
[앵커]
앞서 보신 것처럼 제주에서도 돈을 입금한 뒤 계좌를 정지시키는 신종 피싱의 일종인 '통장 묶기' 범죄가 확산하고 있습니다.
범죄 특징과 예방법을 동국대학교 경찰행정학과 이윤호 교수 전화 연결해 알아보겠습니다.
교수님, 안녕하십니까?
우선 통장 묶기란, 어떤 사기인가요.
[앵커]
가장 큰 문제가 통장 묶기 피해를 보아도, 계좌를 푸는 방법과 절차가 매우 까다롭다고요?
[앵커]
그렇다면 피해를 입었을 때 어떻게 대처해야 하는지, 또 예방법이 무엇일까요.
[앵커]
네, 폭염에 경기도 어려운데 이런 신종 사기까지 우리 도민 힘들게 하네요.
저희 7시 뉴스에서 알려드린 예방법과 대처법 숙지하시고 추가 피해 없으시길 바랍니다.
오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다.
교수님, 연결 고맙습니다.
앞서 보신 것처럼 제주에서도 돈을 입금한 뒤 계좌를 정지시키는 신종 피싱의 일종인 '통장 묶기' 범죄가 확산하고 있습니다.
범죄 특징과 예방법을 동국대학교 경찰행정학과 이윤호 교수 전화 연결해 알아보겠습니다.
교수님, 안녕하십니까?
우선 통장 묶기란, 어떤 사기인가요.
[앵커]
가장 큰 문제가 통장 묶기 피해를 보아도, 계좌를 푸는 방법과 절차가 매우 까다롭다고요?
[앵커]
그렇다면 피해를 입었을 때 어떻게 대처해야 하는지, 또 예방법이 무엇일까요.
[앵커]
네, 폭염에 경기도 어려운데 이런 신종 사기까지 우리 도민 힘들게 하네요.
저희 7시 뉴스에서 알려드린 예방법과 대처법 숙지하시고 추가 피해 없으시길 바랍니다.
오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다.
교수님, 연결 고맙습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- [이슈톡] 신종 사기 ‘통장 묶기’ 기승…예방법은?
-
- 입력 2025-08-19 19:08:08
- 수정2025-08-19 20:02:32
[앵커]
앞서 보신 것처럼 제주에서도 돈을 입금한 뒤 계좌를 정지시키는 신종 피싱의 일종인 '통장 묶기' 범죄가 확산하고 있습니다.
범죄 특징과 예방법을 동국대학교 경찰행정학과 이윤호 교수 전화 연결해 알아보겠습니다.
교수님, 안녕하십니까?
우선 통장 묶기란, 어떤 사기인가요.
[앵커]
가장 큰 문제가 통장 묶기 피해를 보아도, 계좌를 푸는 방법과 절차가 매우 까다롭다고요?
[앵커]
그렇다면 피해를 입었을 때 어떻게 대처해야 하는지, 또 예방법이 무엇일까요.
[앵커]
네, 폭염에 경기도 어려운데 이런 신종 사기까지 우리 도민 힘들게 하네요.
저희 7시 뉴스에서 알려드린 예방법과 대처법 숙지하시고 추가 피해 없으시길 바랍니다.
오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다.
교수님, 연결 고맙습니다.
앞서 보신 것처럼 제주에서도 돈을 입금한 뒤 계좌를 정지시키는 신종 피싱의 일종인 '통장 묶기' 범죄가 확산하고 있습니다.
범죄 특징과 예방법을 동국대학교 경찰행정학과 이윤호 교수 전화 연결해 알아보겠습니다.
교수님, 안녕하십니까?
우선 통장 묶기란, 어떤 사기인가요.
[앵커]
가장 큰 문제가 통장 묶기 피해를 보아도, 계좌를 푸는 방법과 절차가 매우 까다롭다고요?
[앵커]
그렇다면 피해를 입었을 때 어떻게 대처해야 하는지, 또 예방법이 무엇일까요.
[앵커]
네, 폭염에 경기도 어려운데 이런 신종 사기까지 우리 도민 힘들게 하네요.
저희 7시 뉴스에서 알려드린 예방법과 대처법 숙지하시고 추가 피해 없으시길 바랍니다.
오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다.
교수님, 연결 고맙습니다.
-
- KBS 지역국의 기사 모음
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.