‘푸틴·젤렌스키 회담 조율’ 중에도…러-우크라 교전 계속

러시아가 블라디미르 푸틴 대통령과 볼로디미르 젤렌스키 대통령의 정상 회담이 조율 중인 상황에서도 우크라이나에 대한 공격을 이어갔습니다.



로이터통신은 러시아군이 도널드 트럼프 미국 대통령과 젤렌스키 대통령, 유럽 지도자들의 회담 직후 중부 폴타바주의 크레멘크츠후크시에 대규모 공격을 감행했다고 현지시간 19일 보도했습니다.



비탈리 말레츠키 크레멘크츠후크시 시장은 에너지와 교통 인프라를 겨냥한 공격으로 수십 차례의 폭발음이 도시를 뒤흔들었다면서 “푸틴이 평화를 원하지 않는다는 것을 전 세계가 다시 한번 확인했다”고 말했습니다.



볼로디미르 코후트 폴타바 주지사도 텔레그램에서 “다행히 인명피해는 없었다”며 약 1,500가구와 상업 시설 119곳의 전력 공급이 중단됐다고 밝혔습니다. 우크라이나 에너지부는 수십 대의 드론이 폴타바 지역의 가스 운송 시설을 공격해 대규모 화재가 발생했다고 설명했습니다.



이날 오전 북부 체르니히우 지역에서도 러시아군의 드론 공격으로 일부 전력 공급이 중단됐다고 비야체슬라우 차우스 체르니히우 주지사가 전했습니다.



남부 오데사 지역도 러시아군의 탄도미사일 공격을 받았지만 피해나 사상자 규모는 아직 명확하지 않다고 dpa통신은 보도했습니다.



우크라이나 공군은 밤새 러시아가 우크라이나 전역에 발사한 드론 270대와 미사일 10발 가운데 드론 230대와 미사일 6발을 격추했고, 드론 40대와 미사일 4발이 16개 지역을 타격했다고 밝혔습니다.



한편, 이날 러시아에서도 밤사이 우크라이나군의 드론 공격으로 볼고그라드 지역 내 정유 시설과 병원에서 불이 났다고 로이터통신은 전했습니다.



트럼프 대통령은 하루 전인 18일 백악관에서 젤렌스키 대통령, 유럽 지도자들과 회담을 마치고 푸틴 대통령과 통화한 뒤 우크라이나와 러시아의 정상 회담을 조율하기 시작했다고 밝혔습니다. 그러면서 이들 전쟁 당사국의 정상회담 후 자신까지 포함한 3자 정상회담이 이어질 것이라고 덧붙였습니다.



[사진 출처 : EPA=연합뉴스]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!