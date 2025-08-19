뉴스7(부산)

외국인 유학생 유치…원도심 살리기 대안?

입력 2025.08.19 (19:31) 수정 2025.08.19 (20:07)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

부산 2호 중대재해 ‘감형’…노동계 반발

부산 2호 중대재해 ‘감형’…노동계 반발
연구개발 인력난…구인·구직 시각차 뚜렷

연구개발 인력난…구인·구직 시각차 뚜렷

다음
[앵커]

부산 지역 외국인 유학생이 해마다 늘고 있습니다.

이들이 학업을 마치고 원도심에 살거나 직장을 다니면 제공하는 '지역 특화형 비자'가 인기인데요.

원도심 인구 소멸 문제 대안으로 주목받고 있습니다.

보도에 강성원 기자입니다.

[리포트]

부산 생활 10년째인 베트남인 응우옌 탄 딴 씨.

부산에서 대학원을 마치고 영도구에 있는 한 회사에서 해외 영업일을 하고 있습니다.

부산에 계속 살고 싶지만 비자 문제로 부산을 떠나는 외국인이 많다고 말합니다.

[응우옌 탄 딴/부산 거주 베트남인 : "(친구들이) 비자 변경하거나 연장할 수 있으면 부산에 계속 살고 싶어 합니다. 그런데 요즘에 일자리 많이 없어서 거의 서울로 올라갔거나 귀국해야 합니다."]

부산 지역 외국인 유학생 수는 2022년 만여 명에서 해마다 늘어 지난해 만 5천 명에 육박했습니다.

베트남이 4천 9백여 명으로 가장 많고 중국, 우즈베키스탄, 네팔 등 천 명 이상인 국가만 4곳입니다.

외국인 유학생을 채용하기 위한 박람회 자리.

제조업부터 물류, 호텔 서비스업 등 지역 35개 기업이 참여했습니다.

[권해석/(주)월드다가치 대표이사 : "취업박람회가 우리 회사에도 큰 도움이 되고 앞으로 세계 시장에 나가는 데 많이 힘이 될 것 같습니다."]

특히 서구, 동구, 영도구 등 원도심 3곳에 거주하거나 이곳에 있는 직장을 다니는 외국인에게 지역 특화형 비자와 연계해 장기 체류 여건을 제공합니다.

[전용우/부산글로벌도시재단 대표이사 : "원도심에 인구가 소멸하는 지역에는 분명히 기업은 있는데 인구가 소멸합니다. 거기에는 인구 소멸도 막고 양질의 한국인이든 외국인이든 와서 그 지역의 활성화를 꾀한다면 큰 도움이 되겠죠."]

2028년까지 부산 외국인 유학생 유치 목표는 3만 명.

부산시는 외국인 유학생 박람회 규모도 대폭 확대한다는 계획입니다.

KBS 뉴스 강성원입니다.

촬영기자:류석민/그래픽:김소연

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 외국인 유학생 유치…원도심 살리기 대안?
    • 입력 2025-08-19 19:31:19
    • 수정2025-08-19 20:07:18
    뉴스7(부산)
[앵커]

부산 지역 외국인 유학생이 해마다 늘고 있습니다.

이들이 학업을 마치고 원도심에 살거나 직장을 다니면 제공하는 '지역 특화형 비자'가 인기인데요.

원도심 인구 소멸 문제 대안으로 주목받고 있습니다.

보도에 강성원 기자입니다.

[리포트]

부산 생활 10년째인 베트남인 응우옌 탄 딴 씨.

부산에서 대학원을 마치고 영도구에 있는 한 회사에서 해외 영업일을 하고 있습니다.

부산에 계속 살고 싶지만 비자 문제로 부산을 떠나는 외국인이 많다고 말합니다.

[응우옌 탄 딴/부산 거주 베트남인 : "(친구들이) 비자 변경하거나 연장할 수 있으면 부산에 계속 살고 싶어 합니다. 그런데 요즘에 일자리 많이 없어서 거의 서울로 올라갔거나 귀국해야 합니다."]

부산 지역 외국인 유학생 수는 2022년 만여 명에서 해마다 늘어 지난해 만 5천 명에 육박했습니다.

베트남이 4천 9백여 명으로 가장 많고 중국, 우즈베키스탄, 네팔 등 천 명 이상인 국가만 4곳입니다.

외국인 유학생을 채용하기 위한 박람회 자리.

제조업부터 물류, 호텔 서비스업 등 지역 35개 기업이 참여했습니다.

[권해석/(주)월드다가치 대표이사 : "취업박람회가 우리 회사에도 큰 도움이 되고 앞으로 세계 시장에 나가는 데 많이 힘이 될 것 같습니다."]

특히 서구, 동구, 영도구 등 원도심 3곳에 거주하거나 이곳에 있는 직장을 다니는 외국인에게 지역 특화형 비자와 연계해 장기 체류 여건을 제공합니다.

[전용우/부산글로벌도시재단 대표이사 : "원도심에 인구가 소멸하는 지역에는 분명히 기업은 있는데 인구가 소멸합니다. 거기에는 인구 소멸도 막고 양질의 한국인이든 외국인이든 와서 그 지역의 활성화를 꾀한다면 큰 도움이 되겠죠."]

2028년까지 부산 외국인 유학생 유치 목표는 3만 명.

부산시는 외국인 유학생 박람회 규모도 대폭 확대한다는 계획입니다.

KBS 뉴스 강성원입니다.

촬영기자:류석민/그래픽:김소연
강성원
강성원 기자

이 기사가 좋으셨다면

부산-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

작업계획서에는 ‘선로 옆으로 이동’…지침 왜 어겼나?

작업계획서에는 ‘선로 옆으로 이동’…지침 왜 어겼나?
고속도로 붕괴 “전도방지시설 <br>임의제거가 주요 원인”

고속도로 붕괴 “전도방지시설 임의제거가 주요 원인”
잇단 대화 손짓에도 ‘핵무력<br> 강화’로 응답…의도는?

잇단 대화 손짓에도 ‘핵무력 강화’로 응답…의도는?
“한덕수도 ‘내란 공범’”…이상민 전 장관 구속기소

“한덕수도 ‘내란 공범’”…이상민 전 장관 구속기소
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.