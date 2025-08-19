뉴스7(광주)

[뉴스7 광주·전남 클로징]

입력 2025.08.19 (19:34) 수정 2025.08.19 (19:39)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

[날씨] 광주·전남 한여름 무더위 계속…안개·소나기 주의

[날씨] 광주·전남 한여름 무더위 계속…안개·소나기 주의
새로 생긴 제도인 '고용위기 선제대응지역'에 광주 광산구와 여수시가 포함됐다는 건 불행 중 다행입니다.

하지만, 지역 경제를 떠받치고 있는 산업이 구조적으로 휘청거리는 상황은 '선제 대응'만으로는 부족하고 '긴급 처방'과 '체질 개선'까지 뒤따라야겠죠.

내일 발표될 정부의 석유화학 구조개편안에도 얼마나 실효성 있는 내용이 담길지 관심이 쏠리는데요.

이어지는 토론740에서는 지역의 생존 위기와 맞닿아 있는 여수산단 고용 문제의 원인과 해법을 여수 현장에서 찾아봅니다.

뉴스를 마칩니다.

고맙습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • [뉴스7 광주·전남 클로징]
    • 입력 2025-08-19 19:34:56
    • 수정2025-08-19 19:39:52
    뉴스7(광주)
새로 생긴 제도인 '고용위기 선제대응지역'에 광주 광산구와 여수시가 포함됐다는 건 불행 중 다행입니다.

하지만, 지역 경제를 떠받치고 있는 산업이 구조적으로 휘청거리는 상황은 '선제 대응'만으로는 부족하고 '긴급 처방'과 '체질 개선'까지 뒤따라야겠죠.

내일 발표될 정부의 석유화학 구조개편안에도 얼마나 실효성 있는 내용이 담길지 관심이 쏠리는데요.

이어지는 토론740에서는 지역의 생존 위기와 맞닿아 있는 여수산단 고용 문제의 원인과 해법을 여수 현장에서 찾아봅니다.

뉴스를 마칩니다.

고맙습니다.
KBS 지역국
KBS 지역국

이 기사가 좋으셨다면

광주-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

경북 청도서 열차에 작업자 치여 …“2명 사망<br>·5명 중경상”

경북 청도서 열차에 작업자 치여 …“2명 사망·5명 중경상”
한덕수 전 총리 2차 소환…<br>김건희 “내일 불출석”

한덕수 전 총리 2차 소환…김건희 “내일 불출석”
건진법사 ‘관봉권’ 추적단서 <br>유실한 검찰…대검, 감찰 착수

건진법사 ‘관봉권’ 추적단서 유실한 검찰…대검, 감찰 착수
[단독] 특검, 김건희 최측근 <br>이종호 ‘증거인멸’ 휴대전화 확보

[단독] 특검, 김건희 최측근 이종호 ‘증거인멸’ 휴대전화 확보
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.