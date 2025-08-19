[뉴스7 광주·전남 클로징]

동영상 고정 취소

새로 생긴 제도인 '고용위기 선제대응지역'에 광주 광산구와 여수시가 포함됐다는 건 불행 중 다행입니다.



하지만, 지역 경제를 떠받치고 있는 산업이 구조적으로 휘청거리는 상황은 '선제 대응'만으로는 부족하고 '긴급 처방'과 '체질 개선'까지 뒤따라야겠죠.



내일 발표될 정부의 석유화학 구조개편안에도 얼마나 실효성 있는 내용이 담길지 관심이 쏠리는데요.



이어지는 토론740에서는 지역의 생존 위기와 맞닿아 있는 여수산단 고용 문제의 원인과 해법을 여수 현장에서 찾아봅니다.



뉴스를 마칩니다.



고맙습니다.



