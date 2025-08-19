7월 울산 수출 77억 달러…전년 대비 7.3% 증가
입력 2025.08.19 (19:35) 수정 2025.08.19 (19:54)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
지난달 울산 수출이 1년 전에 비해 7%가량 증가했습니다.
무역협회 울산본부에 따르면 지난달 울산의 수출액은 77억 달러로 1년 전에 비해 7.3% 늘었습니다.
이는 선박 수출이 인도 물량 증가와 선가 상승 등으로 전년 대비 79.5%나 급증한 영향으로 분석됩니다.
반면 자동차 수출은 19억 3천만 달러로 전년 대비 7% 줄었고, 석유화학제품과 석유제품도 각각 12.6%, 1.2% 줄었습니다.
무역협회 울산본부에 따르면 지난달 울산의 수출액은 77억 달러로 1년 전에 비해 7.3% 늘었습니다.
이는 선박 수출이 인도 물량 증가와 선가 상승 등으로 전년 대비 79.5%나 급증한 영향으로 분석됩니다.
반면 자동차 수출은 19억 3천만 달러로 전년 대비 7% 줄었고, 석유화학제품과 석유제품도 각각 12.6%, 1.2% 줄었습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 7월 울산 수출 77억 달러…전년 대비 7.3% 증가
-
- 입력 2025-08-19 19:35:43
- 수정2025-08-19 19:54:57
지난달 울산 수출이 1년 전에 비해 7%가량 증가했습니다.
무역협회 울산본부에 따르면 지난달 울산의 수출액은 77억 달러로 1년 전에 비해 7.3% 늘었습니다.
이는 선박 수출이 인도 물량 증가와 선가 상승 등으로 전년 대비 79.5%나 급증한 영향으로 분석됩니다.
반면 자동차 수출은 19억 3천만 달러로 전년 대비 7% 줄었고, 석유화학제품과 석유제품도 각각 12.6%, 1.2% 줄었습니다.
무역협회 울산본부에 따르면 지난달 울산의 수출액은 77억 달러로 1년 전에 비해 7.3% 늘었습니다.
이는 선박 수출이 인도 물량 증가와 선가 상승 등으로 전년 대비 79.5%나 급증한 영향으로 분석됩니다.
반면 자동차 수출은 19억 3천만 달러로 전년 대비 7% 줄었고, 석유화학제품과 석유제품도 각각 12.6%, 1.2% 줄었습니다.
-
-
박중관 기자 jkp@kbs.co.kr박중관 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.