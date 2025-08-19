정부, 내일 석유화학 구조개편안 발표 예정

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

세계적 공급 과잉과 경쟁력 약화로 위기에 처한 석유화학 산업의 구조개편 방안이 내일(20일) 나옵니다.



정부는 내일 산업경쟁력강화 관계장관회의를 열어 석유화학 구조개편 방안을 논의합니다.



구조개편안에는 기업의 자발적 사업 재편과 기업 간 석유화학 설비 통합을 끌어내기 위한 각종 금융과 세제 혜택, 개별 기업의 구조조정 계획 등이 담길 것으로 보입니다.



