부산시, 1조883억 원 3차 추경…소비쿠폰 등 지원

부산시가 올해 세 번째 추경 예산안을 편성해 경기 회복과 민생 안정 도모에 나섭니다.



부산시는 올해 예산 17조 6천 106억 원 대비 6.2% 증가한 1조 883억 원 규모의 세 번째 추가 경정 예산안을 시의회에 제출했습니다.



부산시는 이번 추경 예산안을 민생 회복 소비쿠폰 사업과 소상공인 지원 사업, 동백전 환급 비율 확대 등에 사용할 계획입니다.



