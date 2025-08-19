점포 지원도 오디션으로…특색 있는 곳 키운다

동영상 고정 취소

소규모 점포는 창업이 많은 동시에 폐업도 적지 않다보니 지자체에서 예산을 들여 동네 가게를 육성하거나 지원하려 해도 옥석을 가리기가 쉽지만은 않은데요.



이렇다 보니 아예 공개 오디션을 통해 점포를 선정하는 경우도 있다고 합니다.



김민아 기자가 보도합니다.



[리포트]



꽃 모양으로 장식한 무지개떡에 색색의 화과자까지...



대학에서 미술을 전공한 업주의 감각이 담긴 개성 있는 떡이 완성됩니다.



이곳은 지난해 경기 성남 일대 소규모 점포를 대상으로 진행한 경쟁 오디션에서 19대1의 경쟁률을 뚫고 선발됐습니다.



[김기영/떡집 운영/지난해 '힙스토어' 선정 : "모양과 색을 다양하게 해서 표현을 하려고 하는 편이에요. 그렇게 하다 보니 좀 차별성이 있어서 다른 집들보다는 많이 찾아주시고 주문도 연결이 되고…"]



지난해에 이어 2년째 열리는 점포 경쟁 오디션, '힙스토어' 올해는 8곳을 선정해 점포당 2천만 원 상당의 제품 개발이나 점포 개선 비용을 지원합니다.



업주들은 상권 활성화를 기대하며 참여에 적극적입니다.



[노희흥/카페 운영/지난해 '힙스토어' 선정 : "점포들이 많아질수록 사람들이 찾아가는 재미도 있을 것 같아요. 경쟁 체제로 날이 갈수록 더 단단해지지 않을까, 더 좋아지지 않을까라는 생각을 하고 있습니다."]



올해는 237개 점포가 지원해 경쟁률이 30대 1에 육박했습니다.



전문가 심사를 통과한 144개 점포를 대상으로, 소비자들도 온라인 평가에 직접 참여할 수 있습니다.



[나혜성/성남시상권활성화재단 사업팀장 : "몰랐던 (가게를) 사람들도 많이 알게 돼서 장사가 잘되고 그게 소비자분들이 가장 원하시는 거거든요. 그렇게 되기를 바라는 과정을 저희가 힙스토어 오디션에 담았습니다."]



다음 달 최종 선정된 점포에 대해서는 유명 백화점에 팝업 매장을 꾸릴 수 있도록 하는 방안도 추진됩니다.



KBS 뉴스 김민아입니다.



촬영기자:박세준/영상편집:오대성



