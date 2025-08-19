뉴스7(대전)

[날씨] 대전·세종·충남 내일 새벽~오후 한때 소나기…당분간 폭염 계속

입력 2025.08.19 (19:51) 수정 2025.08.19 (20:09)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

육상 새 역사 쓴 서민준…전국체전 금빛 질주 예열 중

육상 새 역사 쓴 서민준…전국체전 금빛 질주 예열 중
[뉴스7 대전·세종·충남 클로징]

[뉴스7 대전·세종·충남 클로징]

다음
어느덧 8월 하순을 앞두고 있지만 더위는 식을 줄 모르고 있습니다.

오늘은 폭염 경보 지역이 세종과 아산으로도 확대됐고요.

한낮 체감 온도가 33도 이상 오른 곳이 많았습니다.

이렇게 기온이 높게 오르면서 대기가 무척 불안정한데요.

때문에 곳곳에서 갑작스런 소나기가 내리고 있습니다.

충남 남부 지역은 소나기가 조금 더 이어질 가능성이 있겠습니다.

내일도 구름 많은 가운데, 세종과 충남 서해안, 북부 내륙에 소나기가 지나겠습니다.

양은 5에서 20밀리미터로 지역별 편차는 크겠습니다.

내일 아침 기온 대전이 26도, 세종 25도로 열대야가 이어지겠고, 낮 기온은 금산과 대전 33도, 세종 34도까지 올라 오늘만큼 무덥겠습니다.

서산과 태안의 아침 기온 26도, 한낮에 아산이 34도까지 오르겠습니다.

보령과 서천의 아침 기온 26도, 낮 기온은 부여가 34도를 보이겠습니다.

바다의 물결은 전 해상에서 잔잔하겠습니다.

더위가 물러난다는 절기상 처서가 지나도 폭염과 열대야는 당분간 계속될 전망입니다.

지금까지 날씨였습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • [날씨] 대전·세종·충남 내일 새벽~오후 한때 소나기…당분간 폭염 계속
    • 입력 2025-08-19 19:51:21
    • 수정2025-08-19 20:09:05
    뉴스7(대전)
어느덧 8월 하순을 앞두고 있지만 더위는 식을 줄 모르고 있습니다.

오늘은 폭염 경보 지역이 세종과 아산으로도 확대됐고요.

한낮 체감 온도가 33도 이상 오른 곳이 많았습니다.

이렇게 기온이 높게 오르면서 대기가 무척 불안정한데요.

때문에 곳곳에서 갑작스런 소나기가 내리고 있습니다.

충남 남부 지역은 소나기가 조금 더 이어질 가능성이 있겠습니다.

내일도 구름 많은 가운데, 세종과 충남 서해안, 북부 내륙에 소나기가 지나겠습니다.

양은 5에서 20밀리미터로 지역별 편차는 크겠습니다.

내일 아침 기온 대전이 26도, 세종 25도로 열대야가 이어지겠고, 낮 기온은 금산과 대전 33도, 세종 34도까지 올라 오늘만큼 무덥겠습니다.

서산과 태안의 아침 기온 26도, 한낮에 아산이 34도까지 오르겠습니다.

보령과 서천의 아침 기온 26도, 낮 기온은 부여가 34도를 보이겠습니다.

바다의 물결은 전 해상에서 잔잔하겠습니다.

더위가 물러난다는 절기상 처서가 지나도 폭염과 열대야는 당분간 계속될 전망입니다.

지금까지 날씨였습니다.
KBS 지역국
KBS 지역국

이 기사가 좋으셨다면

대전-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

작업계획서에는 ‘선로 옆으로 이동’…지침 왜 어겼나?

작업계획서에는 ‘선로 옆으로 이동’…지침 왜 어겼나?
고속도로 붕괴 “전도방지시설 <br>임의제거가 주요 원인”

고속도로 붕괴 “전도방지시설 임의제거가 주요 원인”
잇단 대화 손짓에도 ‘핵무력<br> 강화’로 응답…의도는?

잇단 대화 손짓에도 ‘핵무력 강화’로 응답…의도는?
“한덕수도 ‘내란 공범’”…이상민 전 장관 구속기소

“한덕수도 ‘내란 공범’”…이상민 전 장관 구속기소
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.