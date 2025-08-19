뉴스 7

[퇴근길 날씨] 당분간 폭염·열대야 계속…곳곳 소나기

입력 2025.08.19 (19:52) 수정 2025.08.19 (20:09)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

‘첫 여성’ 주미 대사 강경화·주일 대사 이혁 내정

‘첫 여성’ 주미 대사 강경화·주일 대사 이혁 내정
클로징

클로징

다음
습도도 높아 무더운 나날입니다.

경기 동부와 세종 등 더 많은 지역에 폭염 경보가 확대됐습니다.

고온다습한 남서풍이 불어 들면서 경북 울진은 오늘 한낮에 37.9도까지 기온이 올랐습니다.

당분간 폭염과 열대야는 계속됩니다.

절기 처서인 이번 토요일 이후에도 폭염은 계속될 전망입니다.

내일도 새벽부터 오후 사이 중부지방과 전남에 소나기가 지날 수 있겠습니다.

내일 하늘에는 구름이 많겠습니다.

내일 아침 서울 26도, 전주 25도로 오늘 밤에도 열대야가 예상됩니다.

한낮에 서울 31도, 대구 34도까지 올라 여전히 덥겠습니다.

바다의 물결은 최고 2.5m로 다소 높게 일겠습니다.

당분간 대체로 맑은 날씨 속에 무더위가 이어집니다.

날씨 전해드렸습니다.

김규리 기상캐스터/그래픽:김유진

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • [퇴근길 날씨] 당분간 폭염·열대야 계속…곳곳 소나기
    • 입력 2025-08-19 19:52:17
    • 수정2025-08-19 20:09:23
    뉴스 7
습도도 높아 무더운 나날입니다.

경기 동부와 세종 등 더 많은 지역에 폭염 경보가 확대됐습니다.

고온다습한 남서풍이 불어 들면서 경북 울진은 오늘 한낮에 37.9도까지 기온이 올랐습니다.

당분간 폭염과 열대야는 계속됩니다.

절기 처서인 이번 토요일 이후에도 폭염은 계속될 전망입니다.

내일도 새벽부터 오후 사이 중부지방과 전남에 소나기가 지날 수 있겠습니다.

내일 하늘에는 구름이 많겠습니다.

내일 아침 서울 26도, 전주 25도로 오늘 밤에도 열대야가 예상됩니다.

한낮에 서울 31도, 대구 34도까지 올라 여전히 덥겠습니다.

바다의 물결은 최고 2.5m로 다소 높게 일겠습니다.

당분간 대체로 맑은 날씨 속에 무더위가 이어집니다.

날씨 전해드렸습니다.

김규리 기상캐스터/그래픽:김유진
김규리
김규리 기상캐스터

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

경북 청도서 열차에 작업자 치여 …“2명 사망<br>·5명 중경상”

경북 청도서 열차에 작업자 치여 …“2명 사망·5명 중경상”
한덕수 전 총리 2차 소환…<br>김건희 “내일 불출석”

한덕수 전 총리 2차 소환…김건희 “내일 불출석”
건진법사 ‘관봉권’ 추적단서 <br>유실한 검찰…대검, 감찰 착수

건진법사 ‘관봉권’ 추적단서 유실한 검찰…대검, 감찰 착수
[단독] 특검, 김건희 최측근 <br>이종호 ‘증거인멸’ 휴대전화 확보

[단독] 특검, 김건희 최측근 이종호 ‘증거인멸’ 휴대전화 확보
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.