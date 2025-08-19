뉴스7(제주)

[뉴스7 제주 클로징]

입력 2025.08.19 (19:57) 수정 2025.08.19 (20:31)

[제주 주요뉴스] 추자 풍력, 완도와 해상 경계 갈등 변수 외

[제주 주요뉴스] 추자 풍력, 완도와 해상 경계 갈등 변수 외
이재명 대통령의 공약이자 제주도가 역점적으로 추진했던 제주형 건강주치의 시범사업이 오는 10월 전국에서 첫발을 내딛습니다.

지역 의료 혁신 정책이라고 제주도는 강조하고 있지만 정작 지역 의료계에서는 다양한 우려의 목소리도 나오고 있습니다.

'건강주치의 사업'은 2년간의 시범사업이 종료되면 성과를 평가한 뒤 사업을 계속할지 말지가 판가름 나는데요.

도민 건강권 확보의 마중물이 될지, 시범사업으로 끝날지는, 제주도가 의료계와 이용 대상자 등 지역사회의 목소리를 얼마나 잘 반영해 나가느냐에 달렸겠죠?

오늘 7시 뉴스 제주 여기서 마칩니다.

함께해 주신 여러분, 고맙습니다.

이재명 대통령의 공약이자 제주도가 역점적으로 추진했던 제주형 건강주치의 시범사업이 오는 10월 전국에서 첫발을 내딛습니다.

지역 의료 혁신 정책이라고 제주도는 강조하고 있지만 정작 지역 의료계에서는 다양한 우려의 목소리도 나오고 있습니다.

'건강주치의 사업'은 2년간의 시범사업이 종료되면 성과를 평가한 뒤 사업을 계속할지 말지가 판가름 나는데요.

도민 건강권 확보의 마중물이 될지, 시범사업으로 끝날지는, 제주도가 의료계와 이용 대상자 등 지역사회의 목소리를 얼마나 잘 반영해 나가느냐에 달렸겠죠?

오늘 7시 뉴스 제주 여기서 마칩니다.

함께해 주신 여러분, 고맙습니다.
작업계획서에는 '선로 옆으로 이동'…지침 왜 어겼나?

작업계획서에는 ‘선로 옆으로 이동’…지침 왜 어겼나?
고속도로 붕괴 "전도방지시설 임의제거가 주요 원인"

고속도로 붕괴 “전도방지시설 임의제거가 주요 원인”
잇단 대화 손짓에도 '핵무력 강화'로 응답…의도는?

잇단 대화 손짓에도 ‘핵무력 강화’로 응답…의도는?
"한덕수도 '내란 공범'"…이상민 전 장관 구속기소

“한덕수도 ‘내란 공범’”…이상민 전 장관 구속기소
